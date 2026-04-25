Feriado do Dia do Trabalhador Aquece Setor Hoteleiro em Foz do Iguaçu

Turismo rodoviário impulsiona reservas na fronteira e hotéis de três estrelas lideram a preferência dos visitantes para o fim de semana prolongado.

Foz do Iguaçu se prepara para receber um grande fluxo de visitantes no feriado prolongado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta sexta-feira, 1º de maio. O destino, conhecido mundialmente por suas belezas naturais, registra alta procura e otimismo no setor de turismo.

De acordo com pesquisa recente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhotéis), a taxa média de ocupação na rede hoteleira da cidade já atinge 73% para o período de 1º a 3 de maio de 2026. O índice atual supera o registrado no mesmo feriado do ano passado, que fechou em 71%.

Preferência dos Turistas por Categoria

O levantamento, realizado entre os dias 13 e 17 de abril, revela o perfil de hospedagem mais buscado pelos viajantes. Os estabelecimentos de categoria três estrelas são os favoritos absolutos do público.

Confira o índice de leitos reservados por segmento:

Três estrelas: 79% de ocupação

79% de ocupação Resorts: 72% de ocupação

72% de ocupação Cinco estrelas: 70% de ocupação

70% de ocupação Quatro e duas estrelas: 66% de ocupação

A classificação por estrelas mencionada na pesquisa é figurativa e baseada em similaridade com os padrões do Ministério do Turismo, servindo para ilustrar a estrutura procurada pelos visitantes.

Turismo Rodoviário Impulsiona a Fronteira

Para o presidente do Sindhotéis, Fernando Rodrigues Dias, o cenário positivo reflete a força do turismo regional e a excelente infraestrutura que conecta Foz do Iguaçu a outros polos do país.

“As reservas nos hotéis já estão em um ritmo acelerado e superando nossas expectativas iniciais”, afirma o presidente. Ele destaca o forte movimento de famílias e grupos de amigos que decidem viajar de carro para aproveitar a fronteira.

Segundo Dias, muitos visitantes são de cidades do Paraná e de estados vizinhos, o que transforma a viagem rodoviária em parte da experiência turística. O representante do setor garante que Foz do Iguaçu está pronta e com sua hospitalidade característica para oferecer um feriado inesquecível a quem busca descanso e conexão com a natureza.

Fonte: Assessoria de Comunicação Sindhotéis/IHGT.