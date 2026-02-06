Festa do Peixe Assado da Matriz São João Batista será em 21 de março

Evento tradicional de Foz do Iguaçu terá 1.150 convites à venda

Uma das festas gastronômicas mais tradicionais de Foz do Iguaçu já tem data confirmada. A 17ª Festa do Peixe Assado da Matriz São João Batista será realizada no dia 21 de março, um sábado, a partir das 20h30, no pátio da igreja.

Ingressos, valores e público esperado

Estão disponíveis 1.150 convites, ao valor de R$ 100,00 cada.

A compra pode ser feita diretamente na secretaria da paróquia ou com voluntários da comunidade.

Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita.

Assim como em edições anteriores, a Festa do Peixe Assado deve reunir centenas de moradores e turistas, consolidando o evento como um dos principais encontros gastronômicos e comunitários da cidade.

Estrutura da festa e organização

O preparo dos peixes é feito em churrasqueiras montadas no pátio da igreja, em uma grande estrutura que envolve empresas parceiras, voluntários e a comunidade em geral.

Ao todo, cerca de 150 colaboradores participam da organização, cada um com funções definidas para garantir atendimento ágil e bem estruturado ao público.

Momento de encontro, fé e convivência

Para o pároco da Matriz São João Batista, padre Willian Alves, a festa vai além da gastronomia.

“É um momento de encontro, partilha e comunhão. A festa envolve toda a comunidade e é fruto de um trabalho feito com dedicação, fé e espírito de fraternidade”, destaca o sacerdote.

Como funciona o sistema de atendimento

O formato do jantar é pensado para que o público possa se servir à vontade.

Ao chegar ao local, o convidado:

• entrega o convite à equipe de recepção

• recebe um prato — um prato por convite

A partir daí, pode circular pelas barracas e se servir quantas vezes quiser, escolhendo entre os diferentes tipos de peixe disponíveis.

Variedade de peixes e acompanhamentos

Nas barracas, serão servidos:

• dourado

• piapara

• pacu

• salmão

O visitante pode escolher apenas um tipo ou combinar diferentes peixes no mesmo prato, todos preparados de forma especial. Cada barraca terá, em média, 50 quilos de peixe à disposição do público.

Nas mesas, os participantes encontram os acompanhamentos tradicionais:

• arroz

• pirão

• salada

• farofa

As bebidas, como cerveja e refrigerante, serão vendidas em barracas separadas.

Destino da arrecadação

Toda a arrecadação obtida com a venda dos convites será revertida em melhorias na estrutura da igreja.

Segundo o padre Willian, “todo o resultado da festa retorna para a comunidade, contribuindo para a manutenção e a qualificação do espaço da igreja”.

Retomada após a pandemia

A festa do peixe de 2026 deveria marcar a 19ª edição do evento. No entanto, a pandemia de covid-19 interrompeu a realização da festa por dois anos consecutivos.

Com a retomada, o público voltou a comparecer em grande número, evidenciando o desejo de confraternização e o papel da Festa do Peixe Assado como momento importante de encontro para a comunidade de Foz do Iguaçu.