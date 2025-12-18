Festival Cervejeiro agita a Roda-Gigante de Foz do Iguaçu neste fim de semana

Se você procura uma programação diferenciada para curtir com a família e amigos em Foz do Iguaçu, o destino certo neste fim de semana é a Yup Star Foz. Entre os dias 19, 20 e 21 de dezembro, a famosa Roda-Gigante recebe o 1º Festival Cervejeiro, um evento que promete unir o melhor da produção artesanal local, gastronomia de ponta e muita música boa.

Com entrada gratuita e um ambiente totalmente pet friendly, o festival é uma das grandes novidades do calendário turístico oficial do município, consolidando a cidade como um polo de eventos culturais e gastronômicos.

O que esperar do 1º Festival Cervejeiro

O evento é uma realização da Abrasel – Região Oeste e conta com o patrocínio master do Viaje Paraná, da Prefeitura de Foz do Iguaçu e do Sicredi. O objetivo principal é valorizar a economia criativa e dar destaque aos produtores da região.

Quem passar por lá poderá degustar rótulos de cervejarias renomadas que estão coorganizando a festa, como:

Promalcer Maltezo;

Locks Bier;

Kiun Cervejaria;

Cervejaria Woman;

277 Craft Beer.

Além das torneiras de chope artesanal, o público encontrará opções gastronômicas variadas, estandes de tatuagem e atividades recreativas para as crianças. Tudo isso aos pés de um dos cartões-postais mais bonitos da Tríplice Fronteira.

Valorização da cultura local e turismo

Para Márcio Oliveira de Lima, presidente da Abrasel – Região Oeste, o evento é um marco para o setor. “A expectativa é muito positiva e acreditamos que será um marco para os bares, restaurantes e produtores locais”, afirma.

A qualidade da cerveja iguaçuense é um dos grandes atrativos. Agenor Maccari Júnior, da 277 Craft Beer, lembra que a região já possui rótulos premiados mundialmente. “O festival é uma vitrine para mostrar um trabalho que já tem reconhecimento nacional e internacional”, destaca.

Essa iniciativa reforça a estratégia do Viaje Paraná e da Prefeitura de transformar Foz do Iguaçu em um destino completo, que vai muito além das belezas naturais, oferecendo também lazer urbano e experiências gastronômicas ricas.

Programação Musical Completa

O som ao vivo será constante durante os três dias de festa, com estilos que vão do rock ao sertanejo. Confira a agenda e programe-se:

Sexta-feira (19 de dezembro)

17h: Abertura do evento

18h às 20h: Gabi Ferreira (Voz e Violão)

20h30 às 22h: Banda Botox (Rock)

Sábado (20 de dezembro)

11h: Início das atividades

13h às 15h: Carlos Garcia (Voz e Violão)

19h às 20h: Banda K-Vok (Rock)

20h30 às 21h30: Spartaco Power Trio (Rock)

Domingo (21 de dezembro)

11h: Início das atividades

13h às 15h: Jhonatan Freitas (Voz e Violão)

18h às 20h: Banda Rock Princess (Rock)

20h30 às 22h30: César Ferreira (Sertanejo)

Serviço

1º Festival Cervejeiro de Foz do Iguaçu

Local: Yup Star Foz – Roda-Gigante

Data: 19, 20 e 21 de dezembro

Entrada: Gratuita

Diferenciais: Pet friendly, espaço kids, gastronomia e música ao vivo.

Mais informações: (45) 99105-8445

