Fim de ano em Foz: Parque das Aves abre todos os dias, inclusive no Natal e Ano-Novo

Quem escolheu Foz do Iguaçu como destino para celebrar as festas de fim de ano tem um motivo a mais para comemorar. O Parque das Aves, um dos atrativos mais visitados da cidade, confirmou que manterá seu funcionamento normal durante todo o período festivo.

O atrativo estará de portas abertas inclusive nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. O horário de atendimento permanece das 8h30 às 17h30. Essa é a oportunidade perfeita para famílias e turistas viverem uma experiência de conexão profunda com a Mata Atlântica, unindo lazer e conscientização ambiental durante as celebrações.

Uma imersão na Mata Atlântica

Localizado estrategicamente ao lado das Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves é uma referência internacional na conservação de espécies. O passeio oferece uma vivência transformadora através de seis viveiros de imersão.

Nesses espaços, como o Viveiro das Araras e o Borboletas e Beija-flores, o visitante caminha por trilhas em meio à vegetação nativa. É possível observar de muito perto mais de 1.400 animais de 130 espécies diferentes.

O cenário encanta pela diversidade. Você encontrará desde aves exuberantes e coloridas até espécies mais discretas, mas fundamentais para o equilíbrio ecológico. É um passeio acessível para todas as idades, ideal para grupos de amigos e famílias que buscam contato real com a natureza.

Acompanhe a alimentação das aves

Um dos pontos altos da visita é observar a rotina dos animais. O parque organiza horários especiais de alimentação, permitindo que o público veja as aves em plena atividade. Confira a programação para se planejar:

Viveiro das Araras: 10h30, 14h e 15h30 (interação entre araras e papagaios);

10h30, 14h e 15h30 (interação entre araras e papagaios); Viveiro Árvore da Vida: 10h e 14h30 (alimentação dos guarás);

10h e 14h30 (alimentação dos guarás); Viveiro Os Pequenos Marrons: 10h30 e 15h (jacutingas, mutuns e macucos);

10h30 e 15h (jacutingas, mutuns e macucos); Viveiro Aves de Rios e Manguezais: 11h (papagaios-de-cara-roxa);

11h (papagaios-de-cara-roxa); Viveiro Cecropia: 11h, 14h e 15h50 (periquitos);

11h, 14h e 15h50 (periquitos); Encantos da Noite: A partir das 15h (aves noturnas como urutaus).

Os horários completos ficam disponíveis na entrada do atrativo, facilitando a organização do seu roteiro.

Gastronomia com sabor local

Para quem deseja passar o dia todo no local, o Complexo Gastronômico oferece conforto e ótimas opções de alimentação.

O Restaurante Sabores da Floresta foca em pratos com ingredientes frescos de produtores locais. Já o Bistrô da Mata é ideal para relaxar, oferecendo pratos com Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). Para um lanche rápido, o Café da Praça conta com bebidas refrescantes e doces especiais.

Compras que ajudam a conservar

Ao final do passeio, a loja de souvenirs é uma parada obrigatória. Além de levar uma lembrança para casa, o visitante contribui diretamente para a causa ambiental.

Toda a renda obtida com a venda de produtos, como vestuário com estampas exclusivas e artesanato local, é revertida para o cuidado com os animais e projetos de conservação do parque.

Serviço

O quê: Funcionamento especial de fim de ano no Parque das Aves Quando: Todos os dias, incluindo 25/12 e 01/01 Horário: Das 8h30 às 17h30 Local: Av. das Cataratas, KM 17.1 – Foz do Iguaçu (ao lado das Cataratas) Ingressos: Bilheteria local ou pelo site oficial