FITCataratas 2026 bate recorde de público e consolida protagonismo de Foz do Iguaçu

O Festival Internacional de Turismo Cataratas (FITCataratas) encerrou sua 21ª edição nesta sexta-feira (12) com uma marca histórica. O evento, realizado no Rafain Palace Hotel & Convention, celebrou o aniversário de Foz do Iguaçu (PR) atraindo 13.686 visitantes, um crescimento de 12,5% em comparação ao ano anterior.

A edição de 2026 se consolidou não apenas pelos números expressivos, mas pela relevância estratégica para o mercado nacional. Ao todo, 1.371 marcas de diversos segmentos da cadeia turística apresentaram novidades e soluções ao público presente durante os três dias de programação.

Impacto econômico e desenvolvimento regional

Para o CEO do FITCataratas, Paulo Angeli, o festival atingiu um novo patamar de discussões técnicas e geração de negócios. O foco do evento é atuar como um ponto de encontro capaz de promover conexões que resultem em geração de emprego, renda e desenvolvimento local.

Angeli ressalta que a estratégia de promoção de Foz do Iguaçu passou por uma transformação importante. Em vez de apenas levar materiais promocionais para fora, o festival agora traz os profissionais do setor para vivenciarem o destino pessoalmente, o que amplia o encantamento e a força da cidade no mercado global.

Fórum Internacional de Turismo do Iguassu

A programação acadêmica também teve destaque com o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. O braço técnico do evento reuniu mais de mil participantes, entre pesquisadores, professores e estudantes, reforçando o compromisso com a base científica e a formação profissional no setor.

Inovação e tecnologia no setor turístico

A inovação foi o pilar central desta edição, com a introdução de dinâmicas modernas para o networking. Entre os principais destaques, a equipe do festival promoveu:

Hackathon: Realizado em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), visando soluções tecnológicas para o setor.

Realizado em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), visando soluções tecnológicas para o setor. Vitrine do Turismo: Espaço dedicado a palestras rápidas sobre temas variados da atualidade.

Espaço dedicado a palestras rápidas sobre temas variados da atualidade. Aplicativo Exclusivo: Uma nova ferramenta que facilitou o contato entre expositores e visitantes, introduzindo dinâmicas de gamificação.

O FITCataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos. Esta edição contou com o patrocínio estratégico do AquaFoz, Sebrae, Fecomércio e Fundo Iguaçu, reafirmando a união de forças em prol do turismo paranaense.