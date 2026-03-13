Fórum de Turismo Náutico avança na construção de plano para desenvolver o Lago de Itaipu

O Fórum Permanente de Turismo Náutico do Lago de Itaipu deu um passo decisivo para estruturar o desenvolvimento turístico da região de forma integrada e sustentável. Durante sua 4ª reunião, realizada em Medianeira, o grupo apresentou os avanços do último ano e iniciou oficialmente a elaboração do Masterplan do Turismo Náutico.

Este plano estratégico será o documento norteador para a ocupação turística organizada do lago, respeitando a vocação de cada município e fortalecendo oportunidades econômicas em toda a faixa lindeira.

Masterplan vai orientar ocupação turística de forma regional

O objetivo central do Masterplan é criar um planejamento em escala regional para o Lago de Itaipu. A proposta vai além de soluções padronizadas, buscando compreender as particularidades de cada localidade para identificar oportunidades, necessidades e prioridades específicas.

O trabalho será conduzido por uma consultoria especializada, que dialogará diretamente com municípios, gestores públicos e parceiros estratégicos. A construção participativa garante que o plano reflita as demandas reais e os potenciais de cada comunidade.

Carta náutica e segurança no lago são prioridades

Além do planejamento estratégico, o fórum apresentou avanços em iniciativas estruturantes. Um dos destaques é a articulação com a Marinha do Brasil para a elaboração de uma carta náutica do Lago de Itaipu.

Este documento técnico é fundamental para orientar a navegabilidade e ampliar a segurança de todas as atividades no reservatório. A ferramenta beneficiará não apenas o turismo, mas também o transporte de cargas e outras operações náuticas.

Para viabilizar o estudo, a Itaipu Binacional está reunindo e compartilhando dados técnicos e levantamentos históricos, fortalecendo a base de informações necessária para um trabalho preciso.

Crescimento do setor já gera reflexos práticos

O avanço do turismo náutico na região já começa a mostrar sinais concretos. Um dos indicativos é o aumento no número de pedidos de análise de estruturas náuticas registrados pela Marinha.

Este crescimento sinaliza um interesse maior em investir e utilizar o lago para atividades turísticas. O Masterplan chega em um momento crucial para organizar essa expansão, garantindo que ocorra de forma planejada, segura e sustentável.

Equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental

A proposta do fórum busca um equilíbrio delicado e necessário: promover o desenvolvimento econômico enquanto preserva o patrimônio ambiental do reservatório.

O Lago de Itaipu é considerado um ativo natural e estratégico para a região. O planejamento visa estimular investimentos e ampliar a oferta de experiências turísticas, mas sempre com respeito aos limites ecológicos do ecossistema.

A expectativa é que o trabalho resulte em benefícios diretos para a população dos municípios lindeiros, fortalecendo a economia regional através de um turismo náutico bem estruturado.

Sobre o Fórum Permanente

A quarta edição do Fórum Permanente de Turismo Náutico do Lago de Itaipu é uma iniciativa conjunta do Itaipu Parquetec, Itaipu Binacional, Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu (Adetur).