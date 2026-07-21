Foz do Iguaçu destaca potencial para turismo LGBTQIA+ em feira nacional em São Paulo

O destino das Cataratas consolida sua posição estratégica no mercado de viagens de alto padrão durante a LGBT+ Turismo Expo 2026. Reconhecida como a principal feira de negócios do segmento na América Latina, o evento ocorre no dia 21 de julho, no Hotel Unique, em São Paulo.

Foz do Iguaçu terá um estande próprio para apresentar sua infraestrutura internacional a agentes de viagens, operadores e redes hoteleiras. O objetivo central é atrair um perfil de viajante qualificado, caracterizado pelo ticket médio elevado e pelo interesse em roteiros de natureza, cultura e gastronomia.

Foco em nichos de alto valor agregado

A participação da cidade faz parte de um planejamento contínuo para diversificar a oferta turística. O público LGBTQIA+ é reconhecido pela excelente média de permanência nos destinos e pela busca por experiências de qualidade superior.

O secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Jin Petrycoski, enfatiza que a cidade reúne todos os atrativos desejados por esse nicho. Segundo ele, a ação cumpre a meta de impulsionar o comércio local de forma sustentável, gerando resultados sólidos para a economia regional nos próximos anos.

Além do Parque Nacional do Iguaçu e da Itaipu Binacional, a delegação iguaçuense destacará o Parque das Aves e a diversificada rede hoteleira trinacional, visando estreitar o relacionamento com operadores focados em roteiros exclusivos.

Festival Love Iguassu: Diversidade e exclusividade na fronteira

Um dos grandes destaques de Foz do Iguaçu na feira será a apresentação da terceira edição do Love Iguassu. O festival, agendado para o período de 24 a 27 de setembro de 2026, funciona como um importante indutor de fluxo turístico para a região de fronteira.

A programação do evento inclui experiências memoráveis:

Sunset nas Cataratas (24 de setembro): Acesso exclusivo para um grupo seleto contemplar o pôr do sol no Parque Nacional do Iguaçu após o fechamento dos portões.

Acesso exclusivo para um grupo seleto contemplar o pôr do sol no Parque Nacional do Iguaçu após o fechamento dos portões. Magia das Águas no Dreams Motor Show: Festa temática de encerramento com produção artística inspirada nas águas da região e sistema open bar.

Alessandro Neumann, idealizador do Love Iguassu, afirma que a presença na feira paulista é fundamental para posicionar Foz como um destino acolhedor e fortalecer a comercialização de pacotes turísticos específicos para o evento.

Tendências de mercado e o crescimento do público 60+

A LGBT+ Turismo Expo chega à sua quinta edição como um espaço de capacitação e geração de negócios. Neste ano, um dos debates centrais será o crescimento do público LGBT+ com mais de 60 anos, abordando temas como envelhecimento ativo, acessibilidade e bem-estar.

A programação técnica inclui 22 workshops e quatro painéis temáticos com a participação de marcas globais, como Air France-KLM, Accor e diversas delegações internacionais.

Para Foz do Iguaçu, a participação é uma oportunidade de reafirmar seu papel como um polo de grandes eventos inclusivos, capazes de movimentar o calendário turístico regional e projetar a cidade globalmente.