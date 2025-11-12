Foz do Iguaçu lança Plataforma de Turismo Inteligente com rede de sites internacionais

Ferramenta usa inteligência artificial para ampliar divulgação global do destino

📅 12 de novembro de 2025

A Prefeitura de Foz do Iguaçu lançou nesta quarta-feira (12) o Sistema de Turismo Inteligente e Prospecção Global, uma plataforma inédita que conecta o destino a uma rede internacional de sites multilíngues, com uso de inteligência artificial e automação de conteúdo.

O projeto é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos (SMTU) e a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Modernização Digital (STIM), dentro do programa Foz na Palma da Mão.

🌎 Divulgação global e curadoria inteligente

A nova plataforma centraliza a criação, curadoria e distribuição de conteúdos oficiais sobre turismo, garantindo consistência, atualização e tradução automática.

Os conteúdos — notícias, eventos, atrativos e informações de serviço — serão publicados em idiomas como espanhol, inglês, francês, árabe e mandarim, em sites com domínios internacionais administrados pela SMTU.

“A ferramenta utiliza buscadores e inteligência de dados para posicionar Foz do Iguaçu entre os destinos mais inovadores do Brasil”, destaca o secretário de Turismo, Jin Petrycoski.

Já o secretário de Tecnologia, Luiz Teixeira, ressalta o avanço na gestão pública digital:

“Estamos aplicando IA para conectar dados, pessoas e oportunidades, fortalecendo a imagem de Foz no cenário global.”

🤖 Como funciona

O sistema opera com agentes autônomos de IA capazes de:

identificar tendências e oportunidades em turismo;

realizar web scraping em portais e redes sociais;

cruzar dados de atrativos, eventos e infraestrutura;

gerar relatórios e recomendações para curadoria humana.

Após validação da equipe técnica da SMTU, o conteúdo é classificado, traduzido e distribuído automaticamente para portais internacionais de viagem, guias e redes de parceiros.

🌍 Cidades que já adotam o modelo

O conceito de Turismo Inteligente vem sendo aplicado em destinos como Barcelona (Espanha), Seul (Coreia do Sul) e Buenos Aires (Argentina), que utilizam IA e dados em tempo real para otimizar a promoção turística e a experiência dos visitantes.

Com a nova plataforma, Foz do Iguaçu se posiciona como referência nacional em inovação aplicada ao turismo público.