Foz do Iguaçu recebe competição entre personagens do turismo : Mascote 2026 Copa Foz do Iguaçu

O clima esportivo vai movimentar o Destino Iguaçu com a realização da 2ª edição da Copa Mascote. O evento, promovido pelo Visit Iguassu com apoio do Mercado Público Barrageiro, acontece na sexta-feira, 19 de junho, das 19h30 às 20h30. A iniciativa reúne os personagens oficiais de empresas e instituições ligadas ao turismo para uma disputa repleta de criatividade e interação.

A proposta busca fortalecer a integração entre as marcas locais por meio de uma competição leve e dinâmica. Durante a noite, os mascotes participarão de desafios inspirados no futebol para somar pontos e conquistar o título de campeão de 2026.

Desfiles e critérios de avaliação

A programação começa com o Desfile das Delegações. Cada personagem terá um momento de destaque para representar sua empresa. Para vencer, os competidores precisam demonstrar carisma, criatividade e capacidade de interagir com o público, critérios que serão analisados por uma banca de jurados técnicos.

Provas de habilidade e papel da torcida

Após a apresentação inicial, os mascotes enfrentam desafios práticos no campo de disputas. Entre as provas confirmadas estão:

Chute ao gol inflável

Chute ao alvo

Cobrança de pênaltis

A torcida terá um papel fundamental no resultado final. Um desafio exclusivo avaliará a energia, organização, animação e o respeito às regras por parte dos grupos de apoio, incentivando um ambiente familiar e vibrante.

Anfitriões e ambiente festivo

O evento também serve como preparação para o segundo jogo da Seleção Brasileira na temporada. O Mercado Público Barrageiro contará com estrutura completa para receber o público antes da partida oficial.

Para garantir a imparcialidade das provas, as mascotes anfitriãs não participam da disputa por pontos. O Quati (Visit Iguassu) e os personagens do Turismo Itaipu (Capivara e Barrageiro) atuarão na condução das atividades e no entretenimento dos presentes, acompanhados por dois apresentadores que farão a interação direta com a plateia.

Serviço: Copa Foz do Iguaçu Mascote 2026 em Foz do Iguaçu

Data: 19 de junho de 2026

19 de junho de 2026 Horário: 19h30 às 20h30

19h30 às 20h30 Local: Mercado Público Barrageiro

Mercado Público Barrageiro Endereço: Avenida Araucária, 140, Vila A – Foz do Iguaçu (PR)