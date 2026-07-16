Foz do Iguaçu recebe o espetáculo de teatro lambe-lambe Motirõ

A cidade de Foz do Iguaçu integra a rota do projeto Patrimônios em Miniatura e Motirõ, que promove a circulação de teatro lambe-lambe por diversos municípios do Paraná e de Santa Catarina. Com apresentação marcada para a próxima segunda-feira, dia 20 de julho, o espetáculo Motirõ acontece na Fundação Cultural, a partir das 10 horas, com entrada gratuita.

O projeto busca fortalecer o acesso à cultura e valorizar a conexão entre arte, memória e território. A iniciativa leva ao público a delicadeza do teatro de miniaturas, promovendo uma experiência artística diferenciada e acessível a diversas faixas etárias.

A sensibilidade do teatro lambe-lambe

O teatro lambe-lambe é uma linguagem cênica que se destaca pela proximidade entre a obra e o espectador. As apresentações ocorrem dentro de pequenas caixas ou estruturas em miniatura, o que cria uma narrativa breve, sensível e individual.

Diferente das produções de grande palco, essa modalidade oferece um momento de encantamento particular. De acordo com Bya Paixão, diretora do projeto, o formato permite uma relação única com cada pessoa, tornando o intercâmbio cultural mais íntimo e memorável.

Acessibilidade e circulação regional

Um diferencial importante desta circulação é o compromisso com a inclusão. Todas as apresentações contam com recursos de audiodescrição, acessibilidade motora e atendimento especializado para pessoas neurodivergentes, garantindo que o espetáculo seja aproveitado por todos os públicos de forma plena.

O roteiro do projeto é amplo e contempla cidades como União da Vitória, Ponta Grossa, Guarapuava e Joinville. Segundo o diretor Renan Sota, o objetivo é fazer a arte circular por diferentes territórios, criando pontos de encontro entre artistas e comunidades locais através do suporte da Política Nacional Aldir Blanc.

Realização e apoios

O projeto Patrimônios em Miniatura e Motirõ é uma realização do Coletivo Cacareco. Em Foz do Iguaçu, a ação conta com o apoio da Fundação Cultural local. A iniciativa foi aprovada pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e utiliza recursos do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço: Apresentação Motirõ em Foz do Iguaçu

Data: 20 de julho de 2026 (segunda-feira) Horário: 10 horas Local: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu Endereço: Rua Benjamin Constant, 62 – Centro Entrada: Gratuita e aberta ao público