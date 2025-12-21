Foz do Iguaçu se consolida como cenário global para documentários e grandes produções

Foz do Iguaçu acaba de dar um passo gigantesco para se tornar um dos principais cenários de produções audiovisuais do mundo. Entre os dias 12 e 14 de dezembro, a cidade recebeu uma comitiva de peso formada por produtores internacionais de canais renomados como National Geographic, Disney e France Télévision.

A ação, coordenada pelo Visit Iguassu em parceria com a Itaipu Binacional, reforçou o posicionamento do Destino Iguaçu como um local estratégico e visualmente impactante para documentários, séries e filmes.

O potencial cinematográfico de Foz do Iguaçu

A visita técnica, conhecida no meio turístico como press trip, foi organizada pela Grifa Filmes e trouxe 27 produtores de diversos países para um primeiro contato com as belezas da região.

Esses profissionais estavam no Brasil para o World Congress of Science and Factual Producers, realizado no Rio de Janeiro, e aproveitaram a oportunidade para explorar o potencial narrativo da Tríplice Fronteira.

O objetivo foi claro: mostrar que Foz do Iguaçu vai muito além do turismo convencional. A cidade oferece infraestrutura, diversidade cultural e paisagens naturais que são perfeitas para contar histórias que o mundo precisa ouvir.

Quem esteve por aqui?

A lista de empresas representadas na visita impressiona e demonstra a relevância da ação para o futuro do audiovisual na região. Ao todo, 20 produtoras marcaram presença, incluindo gigantes do setor:

National Geographic

Walt Disney Company

France Télévision

PBS NATURE

WNET

Yap Films

Lion TV

Além destas, estiveram presentes representantes da Elviento Estudio, BW Production, HHMI Tangled Bank Studios, S4C, Documentary Campus, Wall To Wall, Curiosity Films, Trace Elements Media, Beetz Brothers, Terranoa, Sideways Film, Gedeon Media Group, Alfred P. Sloan Foundation e Grifa Filmes.

Um roteiro de tirar o fôlego

Para convencer esses decision makers (tomadores de decisão), o roteiro precisava ser impecável. A curadoria, elogiada pelos participantes, mesclou natureza, tecnologia e cultura local.

Os produtores visitaram ícones como a Itaipu Binacional e as Cataratas do Iguaçu, mas também mergulharam em experiências no Parque das Aves, Macuco Safari, Marco das Três Fronteiras e na roda-gigante Yup Star Foz.

A gastronomia e a história local também tiveram destaque com visitas ao Mercado Público Barrageiro e à Casa do Chef, além de conhecerem o projeto do AquaFoz. Segundo a organização, a ideia foi maximizar o tempo dos convidados, apresentando uma Foz do Iguaçu rica e atrativa.

O impacto para o Destino Iguaçu

A expectativa é que essa visita plante sementes imediatas. Alcides Moreno, da Grifa Filmes, destacou que a experiência superou as expectativas e que projetos locais, como o “Onças” e “Chefs Tales”, já despertaram grande interesse internacional.

Para Jaime Mendes, presidente do Visit Iguassu, a ação é estratégica:

“Receber produtores internacionais de audiovisual, muitos deles de alguns dos maiores canais e estúdios do mundo, é uma oportunidade estratégica de posicionar Foz do Iguaçu como cenário e conteúdo para produções que alcançam milhões de pessoas globalmente.”

Aline Teigão, da Itaipu, reforçou que o destino tem potencial para protagonizar produções sobre natureza, inovação e tecnologia em plataformas de streaming globais.

Com essa iniciativa, Foz do Iguaçu não apenas abre as portas para o mundo, mas se coloca como protagonista de histórias que serão assistidas por milhões de pessoas.

Crédito das fotografias: Visit Iguassu