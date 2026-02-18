FozFolia 2026 entra para a história e consagra nova era do Carnaval em Foz do Iguaçu sob liderança de Patricia Iunovich

Evento reuniu mais de 54 mil pessoas, valorizou artistas locais e consolidou o maior Carnaval já realizado na cidade

O FozFolia 2026 entrou definitivamente para a história de Foz do Iguaçu como a maior edição já realizada, reunindo mais de 54 mil foliões ao longo de cinco dias de festa na Praça da Paz. O evento superou todas as expectativas, com público 35% acima do estimado, consolidando um novo momento para o Carnaval da cidade e reforçando o potencial cultural e turístico do município.

A programação contou com 45 atrações locais, além de shows nacionais que animaram o público e transformaram o centro da cidade no principal palco da folia. O sucesso do evento refletiu não apenas o número expressivo de participantes, mas também a organização, a segurança e o clima familiar que marcaram esta edição histórica.

Liderança de Patricia Iunovich marca virada histórica para o Carnaval de Foz

À frente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, a diretora-presidente Patricia Iunovich teve papel fundamental na realização e no sucesso do FozFolia 2026. Sua liderança foi decisiva para transformar o evento em um marco cultural e estrutural, elevando o padrão do Carnaval local e consolidando um novo posicionamento para a festa.

Emocionada com o resultado, Patricia destacou o esforço coletivo e o comprometimento de todos os envolvidos na organização. Para ela, o FozFolia representa uma verdadeira transformação cultural e institucional.

O trabalho liderado por Patricia foi essencial para garantir uma programação diversa, estrutura de qualidade e valorização dos talentos locais, fortalecendo a identidade cultural iguaçuense e devolvendo à população um Carnaval à altura da importância da cidade.

Organização exemplar garantiu segurança e experiência positiva ao público

Outro destaque do FozFolia 2026 foi o alto nível de organização e segurança, com atuação integrada das forças de segurança pública, garantindo tranquilidade para que famílias, moradores e turistas pudessem aproveitar o evento com confiança.

A estrutura montada também beneficiou comerciantes, artistas e trabalhadores envolvidos, gerando impacto positivo na economia local e movimentando diversos setores durante os dias de festa.

O evento reforçou o compromisso da gestão cultural com a qualidade, a inclusão e a valorização da cultura local, criando um ambiente acolhedor e acessível para todos os públicos.

Evento fortalece cultura, turismo e posiciona Foz entre os grandes carnavais do país

O sucesso do FozFolia 2026 representa um marco estratégico para Foz do Iguaçu, consolidando o evento como um dos maiores carnavais da região Sul e projetando a cidade como um destino cultural relevante no cenário nacional.

Com liderança forte, planejamento eficiente e valorização dos artistas locais, o Carnaval de Foz vive uma nova fase, marcada por crescimento, profissionalismo e reconhecimento.

O resultado histórico reforça o papel da Fundação Cultural e da gestão liderada por Patricia Iunovich na construção de um novo capítulo para a cultura da cidade, deixando um legado que deve impulsionar ainda mais o evento nos próximos anos.