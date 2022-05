Fundação PTI-BR e Universidade Federal de Itajubá (Unifei) firmam protocolo de intenções para colaboração científica e tecnológica

Parceria entre as instituições visa expandir o desenvolvimento de projetos e pesquisas na área da inovação.

Com o objetivo de desenvolver atividades de pesquisa e inovação, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR) e a Universidade Federal de Itajubá (Unifei) assinaram, nesta sexta-feira (06), o Protocolo de Intenções para colaboração científica e tecnológica. O protocolo também visa o desenvolvimento de ações conjuntas para a qualificação, formação e aprimoramento de capital intelectual de ambas as instituições, além da cooperação para a promoção de transferência tecnológica entre as partes.

O diretor superintendente da Fundação PTI-BR, general Eduardo Garrido, destacou que a parceria visa gerar e expandir iniciativas de relevância para o desenvolvimento social e econômico. “É uma oportunidade que nós temos para compartilhar ciência, tecnologia, inovação e de construir um caminho em conjunto para oferecer soluções e entregar resultados para a nossa sociedade, nos fortalecendo ainda mais em nosso propósito”, disse. “E contribuindo com a economia, atração de empresas de base tecnológica, fomento ao empreendedorismo e à inovação aberta e com isso gerar emprego e renda”, complementou o diretor superintendente.

O pró-reitor de extensão da Unifei, professor doutor Guilherme Sousa Bastos, falou sobre a importância dessa atuação conjunta. “Com essa cooperação estamos unindo esforços e competências tanto do PTI-BR quanto da Unifei”, disse. Após a assinatura do protocolo, o pró-reitor realizou uma apresentação sobre a universidade, fundada em 1913. Pioneira no ensino de engenharia elétrica e mecânica, a instituição conta atualmente com 32 cursos de graduação, mais de 500 docentes e 8.500 alunos.

Em seguida, o diretor geral da Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo (Inovai), engenheiro Mauricio de Pinho Bitencourt, apresentou a atuação da associação, que tem como propósito gerir, de forma colaborativa, as ações, projetos e atividades de inovação e empreendedorismo de Itajubá.

Durante a agenda, o diretor de negócios e inovação da Fundação PTI-BR, Rodrigo Régis, também realizou uma apresentação sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro de Empreendedorismo do Parque Tecnológico. O diretor técnico, Rafael Deitos, também participou demonstrando os projetos e ações realizadas pela Fundação PTI-BR em sua atuação como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT).

Ao final da programação, o pró-reitor da Unifei e o diretor geral da Inovai visitaram o Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT), para conhecer as iniciativas dos Centros de Gestão Energética, Estrutura de Barragens e Segurança Cibernética.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.