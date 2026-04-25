Gastronomia e solidariedade: Rotary promove 11ª Bacalhoada em Foz do Iguaçu

O Rotary Club de Foz do Iguaçu Nova Fronteira realiza, no dia 24 de maio, a 11ª edição de sua tradicional Bacalhoada solidária. O evento acontece a partir das 12h, no Centro de Convenções do Rafain Palace Hotel, consolidando-se como um dos principais encontros beneficentes do calendário iguaçuense.

Aliando alta gastronomia à responsabilidade social, a iniciativa busca mobilizar a comunidade em prol de causas humanitárias. O ambiente é planejado para oferecer uma experiência de confraternização familiar enquanto gera impacto positivo direto na região.

Destinação dos recursos e impacto social

Nesta edição, a transparência na arrecadação permanece como um pilar central. A maior parte dos recursos, correspondente a 70% do lucro líquido, será repassada ao Centro de Nutrição, instituição que atua no atendimento e recuperação nutricional de crianças e adolescentes.

O restante do valor arrecadado será distribuído entre a Fundação Rotária (20%), que financia projetos globais, e a manutenção das atividades sociais do próprio clube local (10%).

Segundo Thiago Figueira, presidente do Rotary Nova Fronteira, o evento permite que a sociedade participe ativamente de uma rede de apoio. O dirigente destaca que a Bacalhoada é uma forma prática e engajadora de contribuir com quem mais precisa por meio de um momento de lazer.

Menu especial e experiência gastronômica

O cardápio da Bacalhoada é reconhecido pela qualidade e variedade. Os participantes poderão desfrutar de receitas clássicas e contemporâneas preparadas com rigor técnico. Entre os destaques estão:

Lombo de bacalhau ao forno com batatas ao murro.

Conchiglione de bacalhau à húngara.

Bacalhau à Gomes de Sá e bacalhau às natas.

Tradicionais bolinhos de bacalhau como entrada.

Além dos pratos principais, o menu inclui frango piri-piri, arroz e buffet de saladas selecionadas, garantindo uma refeição completa para todos os paladares.

Como participar e garantir seu ingresso

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos com membros do Rotary ou pelo contato oficial. Devido à tradição do evento, a expectativa é de grande adesão do público e de parceiros locais.

Serviço

Evento: 11ª Bacalhoada do Rotary Nova Fronteira

11ª Bacalhoada do Rotary Nova Fronteira Data: 24 de maio (domingo)

24 de maio (domingo) Horário: 12h

12h Local: Rafain Palace Hotel (Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz)

Rafain Palace Hotel (Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz) Investimento: R$ 200 (adulto) e R$ 60 (crianças de 7 a 15 anos). Menores de 6 anos não pagam.

R$ 200 (adulto) e R$ 60 (crianças de 7 a 15 anos). Menores de 6 anos não pagam. Informações: (45) 99927-0227