Giba comanda jantar beneficente inesquecível no DoubleTree by Hilton Foz

O DoubleTree by Hilton Foz do Iguaçu transformou a noite de quarta-feira, 11 de março, em um evento marcado por emoção, gastronomia e solidariedade. O campeão olímpico Giba foi o anfitrião e chef de um jantar beneficente exclusivo que reuniu hóspedes, imprensa e admiradores para uma causa nobre.

Vestindo uma dólmã personalizada, o ex-atleta serviu pessoalmente um menu especial e compartilhou lições de vida, dando também o “saque inicial” oficial para a Feijoada do Bem, evento marcado para 18 de abril.

Uma noite de conexão humana e superação

O evento foi muito além de um jantar. Giba circulou entre as mesas, conversou com cada convidado e abriu seu coração, compartilhando até mesmo a superação da leucemia na infância. Sua fala foi um misto de motivação e um chamado à empatia, com foco especial na conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a Síndrome de Down.

Em um discurso emocionante, o ídolo do vôlei traduziu as lições do esporte para a vida:

“Quando você toca a alma de uma pessoa, o currículo deixa de importar. Você aprende a extrair o melhor dela nos momentos em que isso é mais necessário, compreendendo as batalhas que ela enfrenta. Foi isso que o vôlei me ensinou. Ver as pessoas emocionadas hoje e entenderem que a conscientização sobre o autismo é uma realidade urgente, que bate à nossa porta, faz tudo valer a pena.”

Cardápio assinado pelo campeão e propósito social

Os convidados desfrutaram de uma experiência gastronômica completa idealizada por Giba. O menu incluiu salada caprese com bruschettas de tomate ralado e parmesão, seguida de um clássico spaghetti à bolonhesa. A sobremesa foi um creme de mascarpone com frutas vermelhas, tudo harmonizado com vinhos selecionados.

O jantar serviu como lançamento oficial da Feijoada do Bem. Giba manteve o mistério sobre os convidados especiais do evento de abril, mas garantiu a presença de grandes nomes do esporte brasileiro, reforçando o compromisso com a solidariedade.

Excelência no serviço e hospitalidade com propósito

Para a equipe do DoubleTree by Hilton, a noite foi a coroação de um trabalho dedicado. O gerente geral do hotel, Fabio Prado, destacou a sintonia entre a hospitalidade da marca e o propósito do evento.

“Receber um ícone como o Giba, que traz consigo não apenas a glória do esporte, mas um coração imenso voltado para causas tão importantes, está em perfeita sintonia com a essência da hospitalidade do DoubleTree. Esta noite provou que, quando unimos serviço de excelência com propósito e solidariedade, entregamos uma experiência verdadeiramente transformadora.”

O evento foi encerrado de forma emocionante, com Giba convocando toda a equipe do hotel para receber uma salva de palmas dos convidados. Como lembrança, cada participante levou para casa um avental autografado pelo campeão.

Sobre Giba

Sobre o DoubleTree by Hilton Foz do Iguaçu Localizado em um dos principais destinos turísticos do Brasil, o hotel oferece hospedagem completa para lazer e negócios, com apartamentos confortáveis, ampla área de lazer, spa, academia e gastronomia diversificada. É reconhecido pela hospitalidade calorosa e pelo tradicional cookie de boas-vindas.