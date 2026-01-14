Hotelaria de Foz do Iguaçu garante estrutura para atender alta do turismo

Setor registra crescimento consistente e reforça posição entre grandes destinos nacionais

Foz do Iguaçu vive um período de celebração no turismo. A alta da sua principal indústria resulta de um conjunto de fatores, entre eles o fortalecimento contínuo do parque hoteleiro. Um dos maiores destinos do Brasil, a cidade mantém investimentos constantes para ampliar sua capacidade e qualificar cada vez mais a experiência dos visitantes.

Parque hoteleiro entre os mais estruturados do país

O destino possui um dos parques hoteleiros mais completos do Brasil, com 29 mil leitos distribuídos em 122 meios de hospedagem com alvará ativo. São 100 hotéis e resorts e 22 pousadas. A cidade figura entre as cinco principais redes hoteleiras nacionais, com capacidade consolidada e em trajetória de crescimento.

Os dados de visitação dos últimos anos variam conforme o critério adotado. Independentemente da metodologia, um ponto é consenso: a hotelaria de Foz do Iguaçu esteve preparada para receber esse volume de turistas, mantendo padrões elevados de infraestrutura e hospitalidade reconhecidos nacional e internacionalmente.

Evolução da taxa de ocupação hoteleira

Essa capacidade de resposta se reflete diretamente na evolução da taxa média de ocupação hoteleira, acompanhada por alta satisfação quanto à qualidade do atendimento. Levantamentos do Setor de Estatísticas e Estudos Turísticos da Secretaria Municipal de Turismo indicam crescimento consistente desse indicador.

Em 2021, ainda sob forte impacto da pandemia, a taxa média anual foi de 33%. Em 2022, com o início da retomada do turismo, o índice avançou para 57%. Já em 2023 e 2024, a média se manteve perto de 65%, com pequenas variações decimais. Em 2025, o segmento registrou novo salto, alcançando média anual de 69,94%.

Investimentos que aceleram o crescimento do destino

Para o vice-presidente da ABIH Paraná — Regional Oeste, Carlos Silva, esse desempenho é reflexo dos investimentos realizados pelo setor. “Estamos falando de milhões de reais aplicados em construção de empreendimentos, ampliação e modernização de equipamentos hoteleiros, inovação e qualificação da mão de obra. Esse conjunto acelera o crescimento do destino”, afirma.

O dirigente destaca que o bom momento do setor resulta dos esforços conjuntos da gestão integrada do turismo, baseada na colaboração entre poder público, iniciativa privada e entidades representativas. Essa atuação articulada consolida Foz do Iguaçu como destino competitivo, sustentável e preparado para seguir crescendo nos próximos anos.