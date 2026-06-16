IFPR Foz do Iguaçu abre 370 vagas gratuitas para o Processo Seletivo 2027

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) iniciou o período de inscrições para o Processo Seletivo 2027. No Campus Foz do Iguaçu, a instituição oferece 370 vagas gratuitas distribuídas em diversas modalidades de ensino, abrangendo desde o nível médio técnico até a graduação superior.

O prazo para garantir a participação no certame segue aberto do dia 15 de junho até 24 de agosto de 2026. As oportunidades contemplam quem busca formação técnica integrada, especialização profissional após o ensino médio ou diploma de nível superior.

Opções de cursos técnicos e superiores em Foz do Iguaçu

A oferta de vagas no Campus Foz do Iguaçu é diversificada e atende a diferentes perfis de estudantes. Para quem concluiu o 9º ano, os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio disponíveis são:

Meio Ambiente

Aquicultura

Edificações

Desenvolvimento de Sistemas

Para candidatos que já possuem o Ensino Médio completo, o IFPR oferece o curso técnico subsequente em Gastronomia. Já na esfera do ensino superior, o processo seleciona alunos para as graduações em Engenharia de Aquicultura, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Física e Gastronomia.

Mudanças curriculares e expansão na oferta

Esta edição do processo seletivo traz atualizações importantes na estrutura pedagógica do instituto. A principal novidade é que os cursos técnicos integrados passam a ter duração de três anos, otimizando o tempo de formação do estudante.

Além disso, o IFPR ampliou a oferta no curso Técnico em Edificações. A partir deste ciclo, a formação passará a contar com turmas nos períodos da manhã e da tarde, facilitando o acesso para um número maior de interessados.

Inscrições e isenção de taxa

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo Portal do Candidato, no endereço eletrônico oficial da instituição. O sistema de cadastro pode ser acessado pelo link ifpr.edu.br/processo-seletivo.

Para candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição, o prazo é mais curto, encerrando-se no dia 10 de agosto. É fundamental que o interessado verifique os pré-requisitos nos editais específicos para garantir o benefício.

Informações oficiais e editais

O cronograma completo, os documentos necessários para a matrícula e o detalhamento de cada prova estão disponíveis no site oficial do campus. O candidato deve acompanhar regularmente as publicações pelo portal foz.ifpr.edu.br para evitar a perda de prazos e atualizações do concurso.