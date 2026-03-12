Improverso Show leva comédia de improviso à cafeteria Alumia em Foz

Prepare-se para uma noite de risadas espontâneas e cenas criadas na hora. O Improverso Show desembarca na cafeteria cultural argentina Alumia neste sábado, 14 de março, prometendo uma experiência única de comédia interativa em Foz do Iguaçu.

O espetáculo começa às 20h e tem duração prevista de uma hora e meia, transformando o público em coautor das situações mais engraçadas e imprevisíveis.

Como funciona a comédia de improviso?

A proposta do Improverso Show é simples, mas desafiadora: os atores criam cenas completas no momento, usando apenas as sugestões dadas pelo público. Não há roteiro, ensaio ou cenário pré-definido — apenas a criatividade dos performers e a interação direta com a plateia.

“Na improvisação, acabam saindo algumas piadas e palhaçadas no meio. E aí não tem como segurar o riso!”, descreve a organização do evento.

IMPROVERSO SHOW na Alumia Café

A dinâmica garante que cada apresentação seja única, já que as histórias, personagens e conflitos surgem organicamente a partir da imaginação coletiva dos presentes.

Localização e experiência gastronômica

O evento acontece no Café Cultural Argentino Alumia, localizado na Avenida Maceió, 742, no bairro Jardim Petrópolis. O espaço oferece uma atmosfera acolhedora e um cardápio repleto de especialidades argentinas caseiras.

Os frequentadores podem aproveitar para chegar mais cedo e saborear empanadas, medialunas, doce de leite, alfajores e outras delícias típicas antes do espetáculo começar.

IMPROVERSO SHOW na Alumia Café

Informações práticas para os espectadores

Os ingressos antecipados estão disponíveis por R$ 10,00, enquanto na hora do evento o valor sobe para R$ 20,00. A organização permite o parcelamento em até 12 vezes na compra online.

IMPROVERSO SHOW na Alumia Café

É importante observar algumas regras do local: não são vendidas bebidas alcoólicas e não é permitida a entrada de frequentadores com esse tipo de bebida. Além disso, como a apresentação ocorre ao ar livre, condições meteorológicas desfavoráveis podem levar ao adiamento do espetáculo.

IMPROVERSO SHOW na Alumia Café

Para quem deseja garantir os melhores lugares, a dica é chegar com antecedência. A interação com os atores tende a ser mais intensa para quem está nas primeiras fileiras.

Sobre o produtor e contato

O evento é produzido por Guilherme Levinski, que disponibiliza canais de comunicação direta para dúvidas sobre ingressos, localização ou qualquer outra informação relacionada ao Improverso Show.

IMPROVERSO SHOW na Alumia Café

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, onde também é possível consultar as políticas de cancelamento (aceito até 7 dias após a compra, desde que solicitado com 48 horas de antecedência) e edição de participantes (permitida até 24 horas antes do início).

IMPROVERSO SHOW na Alumia Café