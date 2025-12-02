Investimento milionário transforma aeroporto de Iguazú em hub regional de viagens

O Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú (IGR) entra em uma nova fase de expansão. A Aeropuertos Argentina anunciou um pacote de obras que ampliará e modernizará os setores de partidas e chegadas internacionais, preparando a infraestrutura para o crescimento acelerado do fluxo de passageiros na região.

A iniciativa envolve um investimento de 6,5 milhões de dólares, que permitirá absorver a alta de turistas, a ampliação de rotas aéreas e a consolidação da conectividade de Misiones com novos destinos da América do Sul.

Estrutura atual reforçada para atender ao crescimento

Hoje, o aeroporto conta com uma infraestrutura moderna e em constante evolução:

• 18 mil m² de área construída

• 21 balcões de check-in

• Sistema de Gerenciamento de Bagagens (BHS)

• 6 lojas comerciais

• 6 opções gastronômicas

• 3 portas de embarque

• 2 mangas

• 3 esteiras de bagagem

Esses avanços transformaram o terminal em um dos pontos estratégicos da aviação no Cone Sul.

Durante o anúncio, também foi inaugurado o novo setor de Partidas Internacionais, já operando o voo Flybondi Lima–Iguazú, com duas frequências semanais em aeronaves Boeing 737.

Obras seguem em 2026 sem impactar operações

As intervenções ocorrerão ao longo de 2026, divididas em duas etapas para manter o aeroporto totalmente funcional.

Novo embarque internacional

• 3.000 m² adicionais

• duas novas mangas

• mais posições de controle migratório

Setor de chegadas internacionais ampliado

• 4.000 m² dedicados a desembarques

• pátio de bagagens maior

• estrutura projetada para volumes crescentes de passageiros

O conjunto das obras faz parte de um plano estratégico que deixará o aeroporto totalmente renovado, alinhado aos padrões internacionais de eficiência, conforto e segurança.

Movimento recorde reforça necessidade de expansão

Entre janeiro e outubro de 2025, o aeroporto recebeu 1.469.532 passageiros, um crescimento de 23,86% em relação ao mesmo período de 2024.

Esse resultado reflete a força do turismo impulsionado pelas Cataratas do Iguaçu, reconhecidas como uma das Novas Sete Maravilhas Naturais do Mundo.

Parceria entre setor público e privado impulsiona a expansão

A solenidade de apresentação contou com autoridades e executivos do setor aeroportuário. O governador de Misiones, Hugo Passalacqua, destacou:

“Este era um aeroporto muito pequeno e hoje vemos essa maravilha fruto de enorme dedicação. Mais voos significam mais oportunidades e melhor qualidade de vida para os misioneros.”

O CEO da Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, reforçou:

“Nosso objetivo é garantir infraestrutura capaz de sustentar o crescimento da demanda e oferecer aos passageiros e às empresas aéreas serviços modernos e eficientes.”

Iguazú alcança um novo patamar no turismo regional

Com a expansão, o Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú consolida-se como uma porta de entrada moderna, segura e conectada. O investimento fortalece a economia local, amplia o número de voos e eleva o padrão de atendimento aos visitantes nacionais e internacionais.

A nova estrutura prepara o destino para um ciclo ainda mais robusto de desenvolvimento turístico e econômico.

