Itaipu abre edital para implantação de energia solar em instituições de ensino superior

A Itaipu Binacional anunciou, nesta quinta-feira (13), por meio de transmissão no YouTube, um edital destinado à instalação de sistemas solares fotovoltaicos em Instituições Públicas de Ensino Superior e Técnico (Ipes). O investimento total será de R$ 105 milhões.

A iniciativa poderá atender 118 campus pertencentes a 17 instituições federais, estaduais e municipais do Paraná e Mato Grosso do Sul, beneficiando um público estimado de mais de 273 mil pessoas.

Expansão da infraestrutura e inovação em energia limpa

O projeto integra o programa Itaipu Mais que Energia e prevê a instalação de cerca de 116 mil metros quadrados de painéis solares – o equivalente a 11 campos oficiais de futebol – com potência total estimada em 23,5 mil quilowatts-pico (kWp).

O edital também contempla investimentos em equipamentos, pesquisas e obras de infraestrutura relacionadas às Energias Renováveis.

Período de inscrições e condições

As propostas poderão ser cadastradas entre 8 de dezembro de 2025 e 31 de março de 2026, com divulgação dos resultados até 17 de maio.

As instituições deverão cumprir uma série de requisitos, como:

regularidade no MEC

cadastro no Portal de Compras da Itaipu

acesso ao Sistema Bússola

situação financeira regular com a Binacional

O envio pode ser feito pelas próprias universidades ou por suas fundações representativas.

Incentivo ao ensino superior público e redução de gastos

Direto da COP30, realizada em Belém, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, reforçou que a iniciativa cumpre uma determinação do Governo Federal de fortalecer o ensino público no país.

Segundo ele, a adoção da energia solar reduzirá significativamente os custos de eletricidade das instituições:

“Isso dará mais margem para investimentos essenciais em pesquisa, extensão e manutenção do patrimônio público.”

Foco em armazenamento e novas tecnologias

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, destacou que do valor total previsto, R$ 90 milhões serão destinados à geração fotovoltaica e R$ 15 milhões à pesquisa aplicada em Energias Renováveis.

De acordo com Carboni, a expansão da geração solar no Brasil cria novas demandas:

“Queremos incentivar pesquisas em armazenamento de energia para aperfeiçoar o uso da matriz solar.”

Pesquisas priorizadas

O gerente da Divisão de Estudos, Henrique Gazzola de Lima, explicou que o apoio financeiro será voltado a laboratórios já em atividade, com foco em áreas como:

baterias e armazenamento

hidrogênio verde

redes inteligentes

bioenergia

sistemas flutuantes

células orgânicas

Reformas estruturais não estão contempladas.

Repasse e prazos

Segundo a Itaipu, a análise das propostas seguirá fluxo contínuo, com previsão de até 90 dias entre a inscrição e a liberação dos recursos.

Os repasses serão realizados pela própria Binacional, com intermediação da Caixa Econômica Federal.

