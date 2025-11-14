Itaipu abre edital para implantação de energia solar em instituições de ensino superior

A Itaipu Binacional anunciou, nesta quinta-feira (13), por meio de transmissão no YouTube, um edital destinado à instalação de sistemas solares fotovoltaicos em Instituições Públicas de Ensino Superior e Técnico (Ipes). O investimento total será de R$ 105 milhões.
A iniciativa poderá atender 118 campus pertencentes a 17 instituições federais, estaduais e municipais do Paraná e Mato Grosso do Sul, beneficiando um público estimado de mais de 273 mil pessoas.
Expansão da infraestrutura e inovação em energia limpa
O projeto integra o programa Itaipu Mais que Energia e prevê a instalação de cerca de 116 mil metros quadrados de painéis solares – o equivalente a 11 campos oficiais de futebol – com potência total estimada em 23,5 mil quilowatts-pico (kWp).
O edital também contempla investimentos em equipamentos, pesquisas e obras de infraestrutura relacionadas às Energias Renováveis.
Período de inscrições e condições
As propostas poderão ser cadastradas entre 8 de dezembro de 2025 e 31 de março de 2026, com divulgação dos resultados até 17 de maio.
As instituições deverão cumprir uma série de requisitos, como:
- regularidade no MEC
- cadastro no Portal de Compras da Itaipu
- acesso ao Sistema Bússola
- situação financeira regular com a Binacional
O envio pode ser feito pelas próprias universidades ou por suas fundações representativas.
Incentivo ao ensino superior público e redução de gastos
Direto da COP30, realizada em Belém, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, reforçou que a iniciativa cumpre uma determinação do Governo Federal de fortalecer o ensino público no país.
Segundo ele, a adoção da energia solar reduzirá significativamente os custos de eletricidade das instituições:
“Isso dará mais margem para investimentos essenciais em pesquisa, extensão e manutenção do patrimônio público.”
Foco em armazenamento e novas tecnologias
O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, destacou que do valor total previsto, R$ 90 milhões serão destinados à geração fotovoltaica e R$ 15 milhões à pesquisa aplicada em Energias Renováveis.
De acordo com Carboni, a expansão da geração solar no Brasil cria novas demandas:
“Queremos incentivar pesquisas em armazenamento de energia para aperfeiçoar o uso da matriz solar.”
Pesquisas priorizadas
O gerente da Divisão de Estudos, Henrique Gazzola de Lima, explicou que o apoio financeiro será voltado a laboratórios já em atividade, com foco em áreas como:
- baterias e armazenamento
- hidrogênio verde
- redes inteligentes
- bioenergia
- sistemas flutuantes
- células orgânicas
Reformas estruturais não estão contempladas.
Repasse e prazos
Segundo a Itaipu, a análise das propostas seguirá fluxo contínuo, com previsão de até 90 dias entre a inscrição e a liberação dos recursos.
Os repasses serão realizados pela própria Binacional, com intermediação da Caixa Econômica Federal.
