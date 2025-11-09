Itaipu abre vertedouro após 696 dias para controle do reservatório

Comportas não eram abertas desde dezembro de 2023; medida foi necessária devido à elevação do nível do reservatório.

A Itaipu Binacional abriu o vertedouro neste domingo (9), às 7h, após quase dois anos sem necessidade de uso operacional. A decisão foi tomada devido à elevação do nível do reservatório, que se aproximou do limite máximo operativo, em razão das chuvas acima da média registradas na bacia incremental de Itaipu e à redução de demanda energética típica do final de semana.

De acordo com a usina, apenas a calha direita foi aberta. O fechamento das comportas estava previsto para ocorrer ainda no domingo, por volta das 17h, com média diária de vertimento inferior a 700 m³/s.

A empresa informou que não há previsão de nova abertura do vertedouro nos próximos dias.



Fotos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

Maior intervalo sem uso operacional

O último vertimento por controle de reservatório havia ocorrido em 13 de dezembro de 2023.

O período de 696 dias sem uso operacional do vertedouro representa o maior intervalo já registrado na história da usina.

A abertura controlada faz parte dos procedimentos de operação e segurança do reservatório, garantindo a estabilidade do sistema e a manutenção do equilíbrio hidrológico da região.