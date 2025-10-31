Itaipu anuncia mais de R$ 136 milhões em investimentos que vão transformar a educação no Paraná

Mais de 170 mil paranaenses serão beneficiados pelos novos convênios anunciados pela Itaipu Binacional durante a Caravana Federativa, realizada em Foz do Iguaçu.

Os investimentos ultrapassam R$ 136 milhões e vão fortalecer a educação, a inovação e o desenvolvimento sustentável em todo o estado.

O destaque é o projeto de energias renováveis, em parceria com a Caixa Econômica Federal, que vai levar sistemas fotovoltaicos a 118 campi de universidades e institutos públicos do Paraná.

Serão 23 mil KWp em painéis solares e R$ 15 milhões destinados à pesquisa em armazenamento de energia, beneficiando cerca de 165 mil estudantes.

“Queremos que o conhecimento produzido nas universidades ajude o Brasil a avançar na transição energética”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Outro anúncio importante foi o novo edital de extensão universitária, com R$ 26,5 milhões em recursos. A iniciativa vai contemplar 115 projetos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e oferecer 345 bolsas para estudantes e professores. O edital ficará aberto de 30 de outubro a 16 de novembro.

A Itaipu também apresentou o convênio Futuro Inclusivo, de R$ 6,5 milhões, voltado à educação especial inclusiva em 38 municípios do Oeste do Paraná, e um projeto de Educomunicação com a Farcom, que vai formar 1.900 jovens locutores de rádios comunitárias.

Outro destaque foi o investimento de R$ 21 milhões para levar o Programa BIM a 206 cidades, modernizando a gestão pública e o planejamento urbano.

Durante o evento, o diretor Enio Verri reforçou que as ações mostram o compromisso da Itaipu com o desenvolvimento regional:

“Esses investimentos representam mais do que números — são oportunidades reais de transformação para estudantes, professores e comunidades inteiras.”

A Caravana Federativa do Paraná reuniu mais de 3 mil participantes e consolidou Foz do Iguaçu como palco de grandes parcerias entre Itaipu, governo federal e municípios, impulsionando o futuro da educação e da inovação no estado.