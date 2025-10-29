Itaipu é destaque mundial no combate à desinformação climática

Iniciativas da usina estão entre as 123 selecionadas em 27 países no Mutirão Global pela Integridade da Informação Climática

A Itaipu Binacional acaba de conquistar mais um importante reconhecimento internacional. Suas ações de combate à desinformação climática foram selecionadas para o Mutirão Global pela Integridade da Informação sobre Mudança do Clima, uma iniciativa do Governo do Brasil, em parceria com a ONU e a Unesco. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

O Mutirão, lançado em julho de 2025, tem um propósito urgente e inspirador: unir governos, empresas, cientistas e a sociedade civil em uma aliança global contra a desinformação climática, um dos maiores desafios do nosso tempo. A ação integra os preparativos para a COP30, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro.

Entre 27 países participantes, 123 iniciativas foram selecionadas para compor o Banco de Soluções — um espaço no portal oficial da COP30 destinado a valorizar ações que geram resultados reais e inspiram o mundo a agir. Entre elas, estão as práticas transformadoras da Itaipu Binacional.

Um movimento pela verdade climática

A participação da Itaipu reforça o compromisso da empresa com um futuro sustentável, baseado em informação científica, educação e engajamento social.

Entre as iniciativas apresentadas, destacam-se:

Cursos e palestras com cientistas e divulgadores reconhecidos, como Carlos Nobre, Iberê Thenório e Átila Iamarino, que tornam o conhecimento acessível e ajudam a construir uma consciência coletiva sobre a realidade das mudanças climáticas.

Oficinas de Formação em Educação Midiática e Desinformação Climática, que estão capacitando 600 jovens dos 434 municípios da área de atuação do programa Itaipu Mais que Energia. Com 10 horas de formação presencial e online, os participantes aprendem a identificar e combater fake news sobre o clima.

Escola Itaipu para a Sustentabilidade, com cursos EAD voltados para a compreensão das mudanças climáticas e seus impactos.

Conhecimento que transforma

Para ampliar o alcance dessas ações, a Itaipu lançou um site especial sobre sua participação na COP30, que entra no ar nesta quarta-feira (29).

Mais do que uma vitrine institucional, o espaço é uma plataforma educativa, com conteúdos científicos, infográficos interativos e materiais de apoio para quem deseja entender — e agir — em prol do clima.

“O site reflete o alinhamento da Itaipu com a estratégia do governo de promover a COP da Ação, com soluções concretas e diálogo baseado em evidências”, destacou Stela Guimarães, chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu (margem brasileira).

No portal, as ações da empresa são apresentadas conforme os seis eixos de ação da COP30:

Energia, indústria e transporte Floresta, oceano e biodiversidade Agricultura e sistemas alimentares Resiliência nas cidades e gestão da água Desenvolvimento humano e social Finanças, tecnologia e capacitação

Além disso, os infográficos explicam de forma didática temas como os Rios Voadores da Amazônia, a segurança hídrica e energética do Brasil, e a interdependência entre solo, água, clima, energia e alimentação.

Compromisso que ultrapassa fronteiras

A Itaipu também apoia diretamente a realização da COP30, com investimentos em obras e iniciativas sustentáveis em Belém, como:

Reforma do Porto de Outeiro

Construção dos Parques Lineares São Joaquim e Nova Doca

Vila Líderes, que vai acolher autoridades e representantes internacionais

Requalificação urbana e educação ambiental

Um chamado global à ação

Com suas iniciativas selecionadas para o Mutirão Global, a Itaipu reafirma sua missão de ser muito mais que uma geradora de energia limpa — é uma força motriz de transformação social, científica e ambiental.