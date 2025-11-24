Itaipu e MDHC destinam lanchas ao Marajó e fortalecem cidadania e desenvolvimento social

A Itaipu Binacional, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), oficializou nesta terça-feira (18) a entrega de cinco embarcações destinadas a comunidades do Arquipélago do Marajó, no Pará.

A cerimônia aconteceu no estande da Itaipu durante a COP30, em Belém (PA), e representa um avanço relevante na democratização de serviços públicos e na garantia de direitos essenciais, por meio do Programa Cidadania Marajó.

Embarcações com Novo Propósito

As embarcações, anteriormente integrantes da frota operacional da Itaipu e utilizadas em atividades no reservatório da usina, foram substituídas por novos modelos. Agora, assumem uma finalidade social e atenderão os municípios de Afuá, Curralinho, Melgaço, Oeiras do Pará e São Sebastião da Boa Vista.

Durante a cerimônia de entrega e repasse da documentação, o diretor financeiro executivo da Itaipu, André Pepitone, ressaltou a relevância da iniciativa, destacando que desenvolvimento vai além da produção energética.

“Este é um momento simbólico, mas principalmente prático: mostra que o Estado brasileiro está atento, presente e comprometido com as necessidades reais da população marajoara. Desenvolvimento não é só megawatts; é cidadania, inclusão e respeito às especificidades locais.”

Pepitone enfatizou ainda que as embarcações encerram sua função operacional na usina e passam a desempenhar um papel social, humano e transformador, fortalecendo uma política pública essencial para o arquipélago.

Ampliação do Acesso e Redução de Desigualdades

A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Élida Lauris, reforçou que a cooperação entre Itaipu e MDHC busca combater desigualdades históricas e garantir direitos em regiões frequentemente negligenciadas.

“Estamos selando um projeto de país que afirma que direitos devem existir nos territórios que costumam ser ignorados e discriminados.”

Ela também destacou que as embarcações aumentarão as ações de proteção e atendimento a grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência e idosos.

Parceria e Gestão Social

A iniciativa foi conduzida pela Diretoria Geral Brasileira da Itaipu, via Assessoria de Responsabilidade Social, em parceria com a Diretoria Administrativa. O objetivo é fortalecer a mobilidade em áreas remotas, assegurar direitos fundamentais e diminuir desigualdades históricas na região.

Programa Cidadania Marajó

Instituído pela Portaria nº 292, de 17 de maio de 2023, o Programa Cidadania Marajó é uma ação estratégica do MDHC voltada para:

combate a abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes

promoção dos direitos humanos

ampliação do acesso a políticas públicas

A iniciativa abrange uma população superior a 590 mil habitantes distribuída em 17 municípios. O programa prioriza integração governamental, participação popular e políticas públicas adequadas às particularidades culturais da região.