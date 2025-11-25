Itaipu entrega primeiras 52 moradias e inicia transformação habitacional em Foz do Iguaçu

A Itaipu Binacional e instituições parceiras oficializaram, nesta terça-feira (25), a entrega das primeiras 52 residências do Projeto Moradias, instaladas no bairro Três Bandeiras, em Foz do Iguaçu (PR). O conjunto marca o início de um programa que beneficiará 254 famílias em situação de vulnerabilidade social, até então residentes em área de risco às margens do Rio Poty – nascente do Boicy – sujeita a enchentes recorrentes.

Cada morador que chega ao Conjunto Habitacional Marina Áureo Galdin carrega uma trajetória particular, mas todos compartilham a conquista de uma moradia digna e segura.

A iniciativa é realizada em cooperação com a Prefeitura Municipal, Itaipu Parquetec e o Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (Foz Habita). O objetivo é substituir moradias localizadas em Área de Preservação Permanente (APP), ocupada há mais de três décadas, garantindo segurança e qualidade de vida às famílias reassentadas.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, enfatizou que as residências seguem processos construtivos contemporâneos e alinhados ao Ministério das Cidades. “Estamos retirando famílias de áreas sujeitas a alagamentos e assegurando moradia digna, sem custo para elas”, declarou.

Transformando patrimônio em inclusão social

O diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, explicou que os investimentos têm origem em leilões de imóveis que não possuem mais função operacional. Segundo ele, o modelo permite que patrimônio corporativo seja convertido em inclusão social.

Além disso, destacou que a iniciativa pode ser replicada em outras localidades, sendo Castro (PR) o próximo município contemplado.

O projeto utiliza sistema construtivo Wood Frame, considerado inovador por unir sustentabilidade, rapidez de execução e menor impacto ambiental. De acordo com o Itaipu Parquetec, essa solução reduz resíduos e diminui a emissão de carbono quando comparada à alvenaria tradicional.

Para os novos moradores, receber as chaves significa, principalmente, segurança. Daniel Gomes, um dos beneficiários, resumiu o sentimento como um sonho realizado. Já Andreia Silva destacou que, pela primeira vez, poderá viver em um ambiente definitivo e adequado para sua família.

Infraestrutura completa e acessível

As moradias possuem dois dormitórios e contam com infraestrutura completa, acessibilidade e serviços essenciais. A mudança das famílias ocorreu nos dias 18 e 19 de novembro, antecipando riscos ocasionados pelas chuvas recentes.

O investimento total é de R$ 76,3 milhões, e a previsão é que todas as 254 unidades sejam entregues até o fim do próximo ano. O segundo lote está programado para o primeiro trimestre de 2026.

A solenidade contou com a presença de diretores da Itaipu, autoridades locais e representantes institucionais, reforçando o compromisso entre governo municipal, entidades públicas e Itaipu na

O método Wood Frame utiliza madeira de reflorestamento e segue os princípios de tecnologia a seco, poupando água, reduzindo resíduos e acelerando a obra. Em 2024, o Projeto Moradias conquistou o Prêmio 21 de Agosto, do Instituto Habita Brasil, na categoria Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade.