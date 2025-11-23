Itaipu intensifica apoio à reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, esteve nesta quarta-feira (19) em Rio Bonito do Iguaçu para acompanhar o processo de recuperação da cidade após o impacto devastador do tornado registrado em 7 de novembro.

A comitiva também contou com o prefeito Sezar Bovino, representantes do Governo Federal, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), e lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), além de outras autoridades locais.

Apoio imediato a vítimas e infraestrutura

Desde o primeiro dia depois da tragédia, a Itaipu tem enviado suporte e recursos ao município, que contabiliza oito vítimas fatais, dezenas de feridos e expressivos danos materiais — desde moradias e prédios públicos até veículos e árvores.

Segundo Enio Verri, o momento marca uma fase mais estruturada de reerguimento:

“É o momento de pensarmos a reconstrução com planejamento e visão de futuro. Já apoiamos a população, agora iniciamos novo ciclo para garantir que Rio Bonito volte ainda mais forte.”

Ele também destacou que a próxima etapa inclui atenção aos empreendedores locais para estimular a retomada econômica. Benefícios anunciados pelo Governo Federal

Durante a visita, a superintendente do Ministério do Trabalho no Paraná, Regina Cruz, apresentou o Bolsa Qualificação, que assegurará o pagamento de um salário mínimo aos trabalhadores celetistas com contrato suspenso.

A ação contemplará 837 profissionais do município.

Outras medidas anunciadas:

liberação de parcelas adicionais do Seguro-Desemprego

Saque especial do FGTS

suspensão temporária da obrigação de recolhimento do FGTS por empresas atingidas

Ações diretas da Itaipu no território

Após os atendimentos iniciais (água, materiais e abrigo emergencial), a usina passou a mapear pontos prioritários – como a Prefeitura, Feira dos Produtores e Centro de Comércio Popular.

Entre as ações já realizadas:

R$ 200 mil repassados à prefeitura

R$ 150 mil para postos de saúde provisórios

Doação de ferramentas e combustível

35 computadores e equipamentos à prefeitura com apoio do Itaipu Parquetec

apoio técnico para laudos e reconstrução

A Itaipu também trabalha em parceria com o CREA na identificação de edificações condenadas e passíveis de recuperação.

Ao todo, os investimentos federais já ultrapassam R$ 30 milhões.

Solidariedade e mobilização social

O diretor percorreu ruas, bairros e áreas atingidas, onde presenciou o trabalho de centenas de voluntários, muitos integrantes do MST, atuando na limpeza urbana, reconstrução de casas e na produção diária de 2.500 refeições.

Maria Aparecida Ferreira, moradora, agradeceu a rede de apoio:

“Perdi telhas e móveis, mas ganhei força e ajuda. O mais importante é que estamos vivos. O resto, a gente reconstrói.”

Impacto na zona rural e apoio a famílias agricultoras

Além da área urbana, o tornado causou prejuízos severos no campo, derrubando torres de energia, destruindo edificações e danificando propriedades rurais.

Por meio do convênio Semeando Gestão, equipes realizam levantamento dos danos em 260 famílias de Rio Bonito e 23 em Guarapuava para direcionar recursos e reconstrução.

Após a visita ao município, Enio Verri seguiu para o Assentamento Nova Geração, em Guarapuava, onde conheceu famílias que perderam casas e bens em poucos segundos.

Histórias como a de Adair Hoffmann mostram a dimensão dos danos:

“Em cinco segundos perdi tudo. Mas minha família está viva, e por eles a gente continua.”

A Itaipu, em conjunto com o Semeando Gestão, realizará laudos técnicos para solicitação de verba estadual e federal, e promete repassar recursos para erguer novo barracão comunitário.

“Vocês já mostraram força. Agora contem com a Itaipu”, disse Verri.