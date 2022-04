Itaipu recebe gestores dos principais atrativos de entretenimento do planeta

Comitiva de participantes do Encontro da Associação Internacional de Parques de Diversões e Atrações (IAAPA) conheceu as atrações da usina hidrelétrica.

A Itaipu Binacional recebeu, nesta quarta-feira (27), a visita de aproximadamente 100 participantes do Encontro da Associação Internacional de Parques de Diversões e Atrações (IAAPA): América Latina e Caribe 2022, que começou na segunda-feira (25), em Foz do Iguaçu (PR). Formado por gestores dos principais atrativos do segmento de entretenimento do planeta – como Disney, Sea World e Busch Gardens –, o grupo aproveitou a passagem pela cidade para conhecer alguns dos pontos turísticos da região e analisar possibilidades de investimento.

No Mirante Central da usina, eles foram recebidos pelo chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, Flávio Miranda, que representou o diretor-geral brasileiro, Anatalicio Risden Junior; pela gerente da Divisão de Relações Públicas, Rebecca Montanheiro; pelo gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu e presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Yuri Benites; e pelas equipes de suporte da gestão de turismo na Itaipu. Após a recepção e uma breve apresentação do vídeo institucional, o grupo seguiu para uma visita técnica à usina.

“É uma incrível oportunidade de conhecer uma obra tão grandiosa e estamos gratos por isso”, disse o presidente da IAAPA, Harold McEvoy. “[A Itaipu] É algo para se orgulhar”, afirmou Jim Pattison, considerado o maior empresário de entretenimento do Canadá, dono do Ripley’s Entertainment, do Guinness Book e de emissoras de rádio e TV.

Para a diretora de Design e Construção do Wyndham Hotels & Resorts, Lara Nieto Guimarães, a visita surpreendeu, “tanto pelo incrível trabalho de engenharia e arquitetura como também por nos permitir conhecer a história da sua construção e o impacto positivo para Brasil e Paraguai”.

Nesta quarta-feira o grupo partiu para o Rio de Janeiro (RJ), onde encerrará a agenda no Brasil, na sexta-feira (29).

A IAAPA

A IAAPA é a maior associação comercial internacional de atrações permanentemente localizadas. Fundada em 1918, a IAAPA representa as principais atrações da indústria e empresas fornecedoras, consultores e membros individuais de atrativos de entretenimento de mais de 100 países.

Os membros incluem profissionais de parques de diversões, parques temáticos, atrações, parques aquáticos, resorts, centros de entretenimento familiar, zoológicos, aquários, centros de ciência, museus, empresas de cruzeiros, fabricantes e fornecedores.

A sede global da associação e o escritório da América do Norte estão em Orlando, Flórida, EUA. A IAAPA também mantém escritórios em Bruxelas, Bélgica; Hong Kong, China; Xangai, China; e Cidade do México, México.

A cada dois anos os gestores das empresas participantes da IAAPA visitam atrativos do mundo todo, fazendo benchmarking de turismo.

Créditos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional.