Itaipu Rock Festival reúne mais de 5 mil pessoas em sua primeira edição no Mirante do Vertedouro

Com quase 12 horas de programação gratuita, a primeira edição do Itaipu Rock Festival movimentou o último domingo (12) em Foz do Iguaçu. O evento, realizado no emblemático Mirante do Vertedouro da Itaipu Binacional, atraiu mais de 5 mil pessoas, unindo turistas e moradores em uma celebração antecipada ao Dia Mundial do Rock.

O festival foi organizado pelo Complexo Turístico Itaipu, sob gestão do Itaipu Parquetec. A iniciativa transformou um dos principais cartões-postais da usina em um palco a céu aberto, oferecendo shows, atividades culturais e ações temáticas integradas à paisagem.

Valorização do turismo e da comunidade local

Para o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, a adesão do público confirma o acerto da estratégia de integrar a comunidade ao destino turístico. Segundo o diretor, o trabalho integrado permitiu oferecer uma experiência diferenciada tanto para quem visita a cidade quanto para quem reside na região.

A gratuidade do evento foi um dos pilares para o sucesso de público, motivando a organização a planejar novas iniciativas que aproximem as pessoas das belezas e da infraestrutura da Itaipu.

Conexões e homenagens marcadas na pele

Além das apresentações musicais, o festival proporcionou experiências memoráveis aos participantes. Um dos destaques foi a ação de tatuagem, que permitiu aos fãs eternizarem sua relação com o local.

A participante Veridiane Varella escolheu tatuar o símbolo da Itaipu Binacional como forma de honrar a história de sua família. Filha de um trabalhador que atuou na construção da usina, Veridiane encontrou no festival uma forma de celebrar essa conexão geracional, que também se estende ao marido, funcionário da empresa há 25 anos.

Palco para talentos locais e regionais

O Itaipu Rock Festival demonstrou forte compromisso com a cena cultural de Foz do Iguaçu. Entre as atrações locais, o grupo Bateras do Iguaçu chamou a atenção ao reunir mais de 30 bateristas em uma performance simultânea diante do vertedouro aberto.

Um dos músicos, Leonardo Basso, relatou que o festival foi sua primeira oportunidade de conhecer a usina de perto. Para o baterista, a experiência de tocar em um cenário tão imponente, aliada à organização do evento, superou as expectativas e reforçou o desejo por futuras edições.

Encerramento com Tico Santa Cruz

O fechamento da programação ficou por conta de Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas e um dos nomes mais expressivos do rock nacional. O cantor elogiou a energia do público e a exclusividade do palco montado na Itaipu, destacando que, apesar de já conhecer a usina, realizar um show no local foi uma experiência inédita e marcante.

Estratégia de futuro para o Complexo Turístico

Além da música, a estrutura do festival contou com praça de alimentação, painéis de grafite e oficinas, privilegiando empreendedores locais. Yuri Benites reforça que este projeto assinala um novo momento para o Turismo Itaipu, que busca diversificar sua programação e oferecer entretenimento de alta qualidade.

O Itaipu Rock Festival foi organizado pelo Itaipu Parquetec, com patrocínio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e apoio da RPC.