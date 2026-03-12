Luryx Duty Free inaugura maior loja franca da região no Complexo Dreams Park Show

A Luryx Duty Free, considerada a maior loja franca da região e a segunda maior do Brasil, inaugurou oficialmente sua nova unidade no Complexo Dreams Park Show, em Foz do Iguaçu. A cerimônia ocorreu na quarta-feira, 11 de março, marcando a primeira operação da marca fora de aeroportos no país.

A abertura oficial reuniu autoridades, empresários e influenciadores, consolidando um investimento que promete impactar positivamente o turismo e a economia local.

Cerimônia reúne lideranças e destaca potencial da tríplice fronteira

Após um período de soft opening iniciado em janeiro, o evento de inauguração contou com a presença do CEO da Luryx, Danny Yohoros, do diretor-comercial do Grupo Dreams, Elodir Correa, e da gerente comercial e marketing do complexo, Paula Haito.

Também estiveram presentes o prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Debrito, além de representantes do setor turístico e da imprensa regional.

Yohoros destacou o potencial estratégico da localização. “Foz do Iguaçu é um lugar muito especial. É um ponto de encontro entre Brasil, Paraguai e Argentina. Temos orgulho de realizar este projeto aqui”, afirmou o executivo, agradecendo a receptividade do Complexo Dreams Park Show.

Para Correa, a chegada da Luryx fortalece a proposta de entretenimento do parque. “É uma honra receber mais um grande parceiro. A Luryx chega para fortalecer o Dreams como espaço de entretenimento e também de compras”, disse. Durante o evento, ele ainda anunciou novos projetos para 2026: a Casa do Terror e o Museu de Cadillac.

Impacto no turismo e conveniência para visitantes

Paula Haito ressaltou que a loja franca deve ampliar o tempo de permanência dos turistas na cidade. “A ideia é que o visitante possa fazer compras com conforto e praticidade, sem precisar atravessar a fronteira e enfrentar filas”, explicou. Moradores de Foz do Iguaçu também contam com estacionamento gratuito durante as compras.

O prefeito Silva e Luna enxerga no empreendimento um reforço ao desenvolvimento econômico local. “Esse investimento gera empregos, aumenta o tempo de permanência dos turistas e fortalece o turismo local”, afirmou.

Estrutura de 2.700 m² com marcas internacionais exclusivas

A nova loja ocupa uma área impressionante de 2.700 metros quadrados dentro do complexo e reúne um portfólio de marcas internacionais, algumas com exclusividade regional.

Entre as grifes disponíveis estão Cartier, Dior, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Carolina Herrera e Bvlgari. A seção de cosméticos conta com Clinique e Laura Mercier, enquanto os destilados incluem o renomado Macallan. Há também espaço para Gap, Aperol e produtos licenciados como Hot Wheels e Barbie.

A Luryx opera 87 lojas em 18 países, incluindo Estados Unidos, Chile, Peru, Panamá, Costa Rica e Bahamas. A unidade em Foz comercializa produtos travel exclusive, autorizados para venda a pessoas em viagem.

Como fazer compras na Luryx Duty Free

Os produtos são vendidos em reais e aceitam pagamento em dinheiro, PIX, cartões de crédito ou débito. As compras podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros, com parcelas mínimas de R$ 100.

A cota de isenção é de US$ 500 por pessoa. Valores excedentes estão sujeitos à cobrança de 50% de imposto, recolhido via DARF. Há limites específicos para alguns itens: até 12 litros de bebidas alcoólicas, 12 maços de cigarros e 25 charutos ou cigarrilhas.

Horários de funcionamento e localização

O Complexo Dreams Park Show funciona diariamente, das 9h às 22h. A Luryx Duty Free abre às 12h de segunda a sexta e às 10h aos sábados e domingos.

O complexo está localizado na Rodovia das Cataratas, 8100, em Foz do Iguaçu.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial www.dreamsparkshow.com.br ou pelo perfil no Instagram @dreamsparkshow.

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