Luryx Duty Free lança programa de parceria para profissionais do turismo em Foz do Iguaçu

A Luryx Duty Free, reconhecida como a maior loja franca de Foz do Iguaçu, está expandindo sua rede de colaboração local. A empresa anunciou a abertura do seu Clube de Benefícios, um programa voltado especialmente para guias de turismo, taxistas e motoristas de aplicativo que atuam na região da Tríplice Fronteira.

O objetivo da iniciativa é integrar esses profissionais ao ecossistema da loja, oferecendo vantagens financeiras e suporte diferenciado. A unidade está estrategicamente localizada dentro do Complexo Dreams Park Show, um dos principais eixos de entretenimento e fluxo turístico da cidade.

Saiba quais são as vantagens para os parceiros

Os profissionais que aderirem ao programa terão acesso a sete formas diferentes de ganhos. Ao transportar passageiros e turistas até a loja, o parceiro passa a ter direito a benefícios diretos que incrementam sua renda mensal.

Entre os principais atrativos estão as comissões sobre as compras realizadas pelos clientes na Luryx Duty Free e o acesso a estacionamento gratuito. Além disso, o programa oferece comissões de até 20% sobre a venda de ingressos para as atrações do Dreams Park Show e do Zoo Park Foz, seguindo a política vigente dos parques.

Regras de cadastro e pagamento das comissões

Para participar do Clube de Benefícios, o profissional deve realizar o cadastro presencialmente na loja. É necessário apresentar um documento pessoal oficial e um comprovante da atividade profissional, como o cartão CNPJ.

A gestão financeira dos ganhos segue um calendário fixo. As comissões e benefícios são contabilizados entre o dia 11 de um mês e o dia 10 do mês seguinte. Já o pagamento é efetuado a partir do dia 15, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente pelo prestador de serviço.

Foco no desenvolvimento do turismo regional

A campanha de expansão da Luryx Duty Free faz parte de uma estratégia para fortalecer a cadeia produtiva ligada ao turismo em Foz do Iguaçu. Segundo a coordenadora de Marketing da empresa, Jenifer Chiquetto, a união entre o comércio e os profissionais de transporte é fundamental para alcançar objetivos comuns e impulsionar a economia local.

A Luryx possui uma trajetória consolidada internacionalmente, com presença em 17 países. A unidade de Foz do Iguaçu reúne marcas globais de prestígio em setores como perfumaria, cosméticos, bebidas, moda, eletrônicos e brinquedos.

Guia de compras para o consumidor

Tanto brasileiros quanto estrangeiros podem realizar compras na Luryx Duty Free, desde que apresentem um documento oficial com foto. A loja oferece flexibilidade financeira, aceitando pagamentos via dinheiro, PIX, cartões de débito e crédito. Existe ainda a opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros, com parcela mínima fixada em R$ 100.

Horário de atendimento e localização

A Luryx Duty Free mantém um cronograma de atendimento estendido para receber os visitantes:

Segunda a sexta-feira: das 10h às 20h.

das 10h às 20h. Sábados, domingos e feriados: das 10h às 21h.

A loja está situada no Complexo Dreams Park Show. Para mais detalhes e atualizações, o perfil oficial no Instagram é o @luryxfoz.