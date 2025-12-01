Marco das Três Fronteiras recebe mais de 42 mil visitantes em novembro

O Marco das Três Fronteiras encerrou novembro com um resultado expressivo: mais de 42 mil visitantes passaram pelo atrativo ao longo do mês. O número confirma o crescimento constante da visitação em 2025 e reforça o local como um dos principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu.

Movimento intenso no feriado da Consciência Negra

O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra impulsionou a visitação. Entre 17 e 20 de novembro, o Marco registrou 10.396 visitantes que aproveitaram paisagens, apresentações culturais e gastronomia regional.

O destaque ficou para o dia 20 de novembro, quando o atrativo recebeu mais de 3.100 pessoas, marcando o maior pico do período.

Marco sediou campeonato internacional de coquetelaria

No dia 27 de novembro, o espaço foi palco do 4º Campeonato Internacional de Coquetelaria com Identidade Cultural, que reuniu bartenders da região trinacional.

Mais de 50 profissionais da Argentina, Brasil e Paraguai apresentaram drinks autorais, combinando técnicas contemporâneas, ingredientes típicos e narrativas que exaltaram a riqueza cultural das três fronteiras. A competição atraiu o público com performances, sabores surpreendentes e muita criatividade.

Experiência trinacional em destaque

Com pôr do sol deslumbrante, atrações culturais e ampla infraestrutura ao ar livre, o Marco das Três Fronteiras segue como um dos cenários mais procurados por turistas nacionais e estrangeiros que visitam Foz do Iguaçu.

Serviço

O quê: Marco das Três Fronteiras

Atendimento: Terça a domingo, das 13h30 às 21h

Local: Marco das Três Fronteiras – Foz do Iguaçu (PR)

Ingressos: Disponíveis na bilheteria ou no site oficial

Crédito imagens: Equipe Marco das Três Fronteiras