Mesquita de Foz fecha 2025 com 71 mil visitantes

Templo religioso registra aumento de 12,7% em relação a 2024

Um dos principais atrativos do turismo religioso do Paraná e considerada a segunda maior mesquita da América Latina, a Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, em Foz do Iguaçu, encerrou o ano de 2025 com 71 mil visitantes, número que representa um crescimento de 12,7% em comparação a 2024, quando o templo recebeu cerca de 63 mil pessoas.

Construída pela comunidade árabe-muçulmana e inaugurada em 1983, a mesquita é um dos marcos arquitetônicos e culturais da cidade. Sua arquitetura é inspirada na Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e se destaca pela grande cúpula de concreto armado com amplo vão livre, além de dois minaretes de 31 metros de altura, orientados em direção a Meca, cidade mais sagrada do Islã.

Balanço de visitantes

Em 2025, a maior parte dos visitantes veio do Brasil, seguida por Chile e Argentina, em ordem decrescente. O atrativo está localizado no coração do Bairro Árabe, região que reúne não apenas a religião, mas também cultura, comércio e gastronomia típica, tornando-se um importante ponto de encontro multicultural.

Além do espaço religioso, a Mesquita de Foz conta com loja própria, oferecendo gastronomia árabe, artigos culturais e peças de arte islâmica, ampliando a experiência dos visitantes.

Imersão cultural e religiosa

A mesquita oferece uma visita guiada inédita no Brasil, conduzida por guias locais e equipe especializada. A experiência proporciona aprendizado sobre o Islã, o Alcorão — disponível em português e espanhol — e aspectos da vida muçulmana, promovendo reflexão, conhecimento e diálogo intercultural.

Com capacidade para até 800 pessoas, o templo possui arquitetura de base octogonal, cercada por arcos. No interior, destacam-se os detalhes arabescos e adornos religiosos nas paredes, elementos característicos da arquitetura islâmica, reconhecida mundialmente por sua riqueza simbólica e estética.

Dicas para a visita

Utilize roupas adequadas, cobrindo ombros e joelhos (véus são fornecidos no local);

Visite a loja com produtos árabes, doces típicos e artigos culturais;

Aproveite para conhecer o bairro Jardim Central, que concentra lojas e restaurantes típicos da cultura árabe.

📌 Site oficial: www.mesquitafoz.com.br

No site é possível comprar ingressos e consultar horários de visitação.

Serviço

Mesquita Omar Ibn Al-Khattab – Mesquita de Foz

📍 Rua Meca, 599 – Jardim Central – Foz do Iguaçu (PR) – CEP 85864-410

📞 Informações: (45) 9116-6229

📱 Instagram: @mesquitafoz

📞 (45) 99911-7867

✉️ mesquitadefoznews@gmail.com