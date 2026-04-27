Milene Pavorô visita Foz do Iguaçu e celebra atrações do Dreams Park Show

A comediante e assistente de palco do Programa do Ratinho (SBT), Milene Pavorô, aproveitou o último final de semana para explorar as principais atrações do Complexo Dreams Park Show, em Foz do Iguaçu. Acompanhada de seus familiares, a artista percorreu todo o roteiro do parque e destacou a hospitalidade da equipe local.

Segundo Pavorô, a experiência foi marcada por momentos de diversão e carinho. Ela descreveu a visita como uma oportunidade de criar memórias especiais ao lado de seus pais e sobrinhos em um dos principais polos turísticos do Paraná.

Experiência gastronômica e entretenimento no Motor Show

O roteiro da família teve início no Dreams Motor Show, um ambiente que combina culinária americana com uma exposição exclusiva de mais de 30 motocicletas clássicas. Durante o almoço, os visitantes acompanharam o espetáculo Magic, que inclui as manobras do Globo da Morte.

A programação seguiu para o Vale dos Dinossauros, onde a comediante se aventurou no Tubing Escorregassauro. O brinquedo, um escorregador gigante que atinge velocidades superiores a 20 km/h, foi um dos pontos altos da interação com seus sobrinhos e seu pai.

Encontro com o patrão no Museu de Cera

Um dos momentos mais emblemáticos da visita ocorreu no Dreamland Museu de Cera. Milene Pavorô posou para fotos ao lado da estátua de cera do apresentador Ratinho, seu colega de trabalho no SBT.

A estátua do apresentador foi inaugurada em março deste ano em uma cerimônia que contou com a presença do próprio Ratinho, que classificou a obra como uma das homenagens mais significativas de sua carreira. Além da figura do “patrão”, a comediante visitou o Maravilhas do Mundo e o Dreams Ice Bar, o bar de gelo do complexo.

Conexão com a natureza no Eco Park Foz

A jornada continuou no Eco Park Foz, unidade dedicada ao ecoturismo e conservação. A família visitou a Fazendinha, a Floresta dos Primatas e assistiu à apresentação do voo das aves de rapina, técnica de falcoaria que impressionou a artista.

Em depoimento após a visita, Milene comparou a qualidade da apresentação paranaense com experiências internacionais, mencionando ter visto algo semelhante apenas em Dubai. Ela ressaltou a importância de valorizar atrações desse nível em território brasileiro.

Para encerrar o dia, o grupo retornou ao complexo durante a noite para aproveitar os shows de rock e o encerramento das atividades no Motor Show.

Serviço e Informações

O Complexo Dreams Park Show está localizado na Rodovia das Cataratas, nº 8100, e mantém atendimento diário, das 9h às 22h. Informações sobre ingressos e políticas de descontos podem ser consultadas no site oficial da instituição.