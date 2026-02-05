Morador Anfitrião: iguaçuenses acompanhados de turistas têm entrada gratuita no Dreams Park Show até 28 de fevereiro

O Complexo Dreams Park Show, em Foz do Iguaçu, prorrogou a campanha Morador Anfitrião até 28 de fevereiro. Até essa data, moradores da cidade que levarem turistas ao parque ganham o mesmo ingresso adquirido pelo visitante, além de estacionamento gratuito, inclusive durante o feriadão de Carnaval.

Como funciona a campanha Morador Anfitrião

Durante o período da ação, todo morador de Foz do Iguaçu que estiver acompanhado de turistas recebe cortesia no ingresso:

Se o visitante comprar o passaporte completo para as seis atrações do complexo — Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros, Dreams Ice Bar, Dreams Motor Show e Eco Park Foz — o iguaçuense ganha o mesmo passaporte.

Quando a compra for para uma atração específica, o morador terá entrada gratuita apenas nesse atrativo, na mesma modalidade adquirida pelo turista.

Documentos necessários

Para garantir o benefício, é obrigatório apresentar:

• Comprovante de residência em Foz do Iguaçu

• Documento pessoal com foto

De acordo com a gerente comercial do Dreams Park Show, Sabrina Akl, o sucesso da campanha nas férias de janeiro motivou a prorrogação.

“A campanha foi um sucesso durante as férias de janeiro, com muitos moradores atuando como anfitriões e levando amigos e familiares para conhecer o parque. Diante desse resultado, decidimos prorrogar a ação e oferecer também cortesia no estacionamento”, afirma.

Seis atrações em um só lugar

O Dreams Park Show reúne opções para todas as idades e perfis de visitantes, o que facilita a inclusão do complexo no roteiro turístico de Foz do Iguaçu.

Museu de Cera

O Dreamland Museu de Cera conta com mais de 120 personagens em cenários temáticos, entre celebridades e figuras do cinema e da cultura pop. O visitante encontra, por exemplo, personagens de séries e filmes, heróis e ícones infantis.

Maravilhas do Mundo

O espaço Maravilhas do Mundo reúne cerca de 40 réplicas de monumentos famosos do planeta. Entre elas estão Torre Eiffel, Castelo da Cinderela, Muralha da China, Cristo Redentor, Coliseu, Torre de Pisa, além de cenários que remetem ao Egito e a destinos europeus clássicos.

Vale dos Dinossauros

O Vale dos Dinossauros combina trilhas, cenários temáticos e atividades de aventura. O visitante encontra atrações como arvorismo, tirolesa e o recém-lançado Tubing Escorregassauro, um tobogã de 70 metros em que a descida em boia pode chegar a até 20 km/h.

Na entrada do Vale, há ainda o Pterofood, espaço para refeições, além de loja com produtos e presentes personalizados.

Dreams Ice Bar

O Dreams Ice Bar oferece uma experiência em ambiente de temperaturas negativas, com open bar incluído e cenários totalmente construídos em gelo.

Dreams Motor Show

No Dreams Motor Show, o público encontra uma combinação de entretenimento e gastronomia, com shows de acrobacias, mágicas, Globo da Morte e um cardápio variado.

Eco Park Foz

O Eco Park Foz valoriza o contato com a natureza, com áreas ao ar livre e atividades pensadas para quem busca experiências em meio ao verde.

Compras no Luryx Duty Free

Outro atrativo que complementa o passeio é a Luryx Duty Free, considerada a maior loja duty free de Foz do Iguaçu. São 2,7 mil metros quadrados de área de vendas com marcas internacionais reconhecidas, incluindo algumas exclusivas.

Localização e funcionamento do Dreams Park Show

O Complexo Dreams Park Show está localizado na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu, em uma região estratégica, próxima às Cataratas do Iguaçu, ao shopping e ao aeroporto.

O parque funciona diariamente até as 22h, sendo uma das poucas opções de passeio noturno da cidade, o que amplia as possibilidades de roteiro para moradores e turistas.

Mais informações sobre atrações, programação e ingressos podem ser consultadas no site oficial: www.dreamsparkshow.com.br.