Movimentação de passageiros no Aeroporto de Foz cresce 16% em outubro

Terminal das Cataratas ultrapassa 200 mil passageiros no mês e segue em ritmo de expansão com novas rotas e melhorias operacionais

Foz do Iguaçu, 12 de novembro de 2025 – O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu registrou 204 mil passageiros em outubro, um crescimento de 16,7% em relação ao mesmo mês de 2024, quando circularam 175 mil pessoas pelo terminal. O número reforça a tendência de alta no fluxo de turistas e viajantes que chegam à Terra das Cataratas.

Além do aumento na movimentação, o aeroporto contabilizou 1.286 pousos e decolagens, representando uma elevação de 8,2% sobre o mesmo período do ano anterior.

Segundo o gerente do aeroporto, Vinícius Bueno, os bons resultados refletem a eficiência da operação e as novas rotas inauguradas recentemente.

“Estamos vivenciando um ano de grandes conquistas e resultados. Operacionalizamos a segunda maior pista do Sul do País, inauguramos rotas como Foz–Brasília e seguimos para consolidar 2,2 milhões de passageiros processados ao longo de 2025”, destaca Bueno.

O gestor ressalta ainda a dedicação da equipe e os investimentos em infraestrutura entregues pela Motiva, concessionária responsável pela administração do terminal.

“Essa dedicação tem sido fundamental para atender o crescimento com qualidade e segurança”, completou.

✈️ Sobre o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu

Inaugurado em 1974, o Aeroporto das Cataratas conecta o Brasil e o mundo à região trinacional. É peça-chave para o turismo no Oeste do Paraná e passou por modernização de R$ 350 milhões em 2024, com ampliação de pista, terminal e pátio de aeronaves. Desde março de 2022, é administrado pela Motiva.

🏗️ Sobre a Motiva

A Motiva é a maior empresa brasileira de infraestrutura de mobilidade, com atuação em Rodovias, Trilhos e Aeroportos. Está presente em 13 estados, com 39 ativos e mais de 16 mil colaboradores. Nos aeroportos, administra 17 unidades no Brasil e três no exterior, movimentando cerca de 45 milhões de passageiros por ano. A empresa é listada há 14 anos no Índice de Sustentabilidade da B3.

