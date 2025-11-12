Óga Restaurante: sabores das Três Fronteiras em um só espaço

Com pratos típicos do Brasil, Paraguai e Argentina, o Óga une tradição, cultura e inovação na gastronomia de Foz do Iguaçu.

Uma nova experiência gastronômica chegou a Foz do Iguaçu, unindo os sabores e tradições das Três Fronteiras em um só lugar. O Óga Restaurante — que significa “casa” nas línguas do tronco tupi-guarani — abriu suas portas no dia 31 de outubro, trazendo um conceito que combina gastronomia, cultura e arquitetura sensorial em uma proposta única na região.

Sabores que representam o Brasil, Paraguai e Argentina

O cardápio do Óga foi cuidadosamente pensado para valorizar o paladar trinacional. Entre as entradas, destacam-se delícias como a Sopa Paraguaia com cebolas douradas e queijo artesanal, o Isca de Pirá, palitos de peixe empanados na farinha panko, e o Choripan das Três Raízes, clássico argentino preparado com linguiça artesanal na brasa.

Nos pratos principais, o menu oferece opções que vão das carnes brancas e vermelhas às massas e ensopados, sem deixar de lado os ícones regionais, como o bife de chorizo argentino grelhado no broiler e o guiso fronteiriço paraguaio, feito com risoto de frango e milho verde. Tudo preparado com o tempero e a essência do paladar local.

Para harmonizar, o restaurante conta com uma adega exclusiva e um espaço aconchegante para eventos intimistas, encontros especiais, aniversários e reuniões.

Arquitetura sensorial e ambientação temática

Mais do que um restaurante, o Óga é uma experiência para os sentidos. O projeto arquitetônico, assinado por Renato Smania, adota o conceito de arquitetura sensorial, explorando texturas, iluminação e elementos naturais que despertam sensações e memórias afetivas.

A ambientação traduz as Três Fronteiras em arte e design, com espaços inspirados nas raízes indígenas, no gaúcho argentino e na natureza exuberante das Cataratas do Iguaçu.

Na fachada, raízes de cipós, pedras e tijolos à vista criam uma estética contemporânea que reme

te às ruínas jesuíticas e indígenas da região.

“O resultado é uma arquitetura que convida à pausa, à contemplação e à experiência. Óga, uma casa feita para sentir”, define o arquiteto Renato Smania.

Gastronomia como identidade trinacional

Para o CEO do Grupo Tarobá, Mauro Sebastiani, o Óga nasce para representar o que há de mais autêntico em Foz do Iguaçu e suas influências culturais.

“Queremos mostrar no Óga o que Foz do Iguaçu representa e também seus atrativos turísticos”, destaca.

Localizado no Complexo Tarobá, o restaurante oferece fácil acesso no cruzamento da Avenida República Argentina com a Rua Tarobá, bem no coração da cidade.

Serviço

Óga Restaurante

📍 Avenida República Argentina, esquina com Rua Tarobá — Centro, Foz do Iguaçu

🕐 Aberto todos os dias, das 11h30 às 23h30

📱 Instagram: @ogarestaurante