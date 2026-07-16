Orlando Rodrigues apresenta exposição O Sagrado Feminino Masculino em Cascavel

No dia 6 de agosto, a cidade de Cascavel recebe a exposição “O Sagrado Feminino Masculino de Orlando Rodrigues”. A mostra celebra os 30 anos de carreira do artista plástico, reunindo obras que fundem ancestralidade, simbolismo e uma sensibilidade apurada sobre a essência humana.

Após três décadas de dedicação à pintura, Orlando Rodrigues vive um período de consolidação estética. Suas telas deixam de ser meros objetos decorativos para se tornarem narrativas profundas, repletas de espiritualidade e emoção. A exposição marca uma nova etapa em sua trajetória, focada no divino que habita o cotidiano e as histórias de vida.

O equilíbrio entre o real e o imaginário

A exposição propõe uma reflexão sobre os múltiplos aspectos da existência. O título sintetiza a proposta central: apresentar o equilíbrio entre as energias feminina e masculina. Através de personagens e figuras ancestrais, as obras transitam entre o plano real e o imaginário.

Segundo o artista, cada tela nasce de uma percepção particular sobre o mundo. Orlando destaca que a mostra reúne diferentes ângulos da divindade presente nas pessoas e em visões místicas, funcionando como um convite para que o visitante faça sua própria leitura das imagens.

A figura feminina como protagonista da obra

Embora tenha expandido seu repertório para paisagens e figuras masculinas, a maior fonte de inspiração de Orlando Rodrigues permanece sendo a mulher. Ao longo de sua produção, ele construiu um acervo marcado por retratos que ultrapassam a estética convencional.

Suas personagens femininas carregam memórias, força e espiritualidade. Na exposição, mulheres deusas e figuras míticas aparecem ao lado de mulheres comuns, todas representadas com uma linguagem autoral que denota respeito e admiração.

Mesmo equilibrando a produção com as demandas do mercado, o artista enfatiza que conseguiu imprimir sua assinatura em cada tela, garantindo que cada pintura seja uma peça única e expressiva.

Celebração cultural nos 25 anos da CENAP

A mostra será sediada na CENAP, instituição de ensino que completa 25 anos de atuação em 2024. O convite para a exposição partiu de Vanda Scopel, fundadora da instituição e admiradora de longa data do trabalho de Orlando.

A relação de confiança entre a colecionadora e o artista tornou o convite natural, posicionando a exposição como o ponto alto das comemorações culturais da entidade. Para Orlando Rodrigues, expor em Cascavel é motivo de celebração, reforçando seu carinho pela cidade e a oportunidade de conectar sua arte com um público diversificado.

A exposição permanecerá aberta para visitação por aproximadamente uma semana, oferecendo uma experiência que vai além do olhar estético, revelando o sagrado nos gestos e nas diferentes formas de enxergar o humano.