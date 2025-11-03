Outubro registra crescimento expressivo na visitação ao Marco das Três Fronteiras

Com gastronomia típica, música e apresentações culturais, atrativo oferece experiências únicas e vista deslumbrante do encontro entre Brasil, Argentina e Paraguai

Consolidado como um dos principais cartões-postais de Foz do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras registrou um aumento de 18% no número de visitantes em outubro de 2025, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Durante o mês, 44.864 turistas de diferentes estados e nacionalidades aproveitaram as programações especiais, como as comemorações do Dia das Crianças, além das apresentações culturais regulares, realizadas de terça a domingo.

De acordo com Cassiano Preve, gerente comercial do Grupo Cataratas, o resultado reflete o investimento contínuo na qualificação da oferta turística e no fortalecimento da promoção do destino.

“Esse desempenho é fruto de uma combinação de fatores: uma equipe altamente engajada, oferta de entretenimento de qualidade, uma localização única que valoriza a história e a cultura da região, além de uma estrutura moderna que proporciona conforto e segurança aos visitantes”, destacou Preve.

Experiência única na tríplice fronteira

Com vista privilegiada para o encontro dos rios Iguaçu e Paraná, o Marco é o ponto exato onde se unem Brasil, Argentina e Paraguai — um cenário simbólico que transforma o espaço em parada obrigatória para quem visita Foz do Iguaçu.

“Esses diferenciais fortalecem nossa reputação e contribuem para que o Marco das Três Fronteiras seja reconhecido, cada vez mais, como um atrativo imperdível no destino Foz do Iguaçu”, acrescentou o gestor.

Nos últimos meses, o atrativo vem superando as médias de visitação de 2024, consolidando-se entre os pontos turísticos mais procurados da cidade. Com estrutura completa de lazer e gastronomia, o Marco combina cultura, história e hospitalidade, reforçando diariamente o valor da região trinacional.

Serviço – Marco das Três Fronteiras

📍 Endereço: Av. General Meira, s/n – Foz do Iguaçu (PR)

🕓 Funcionamento da bilheteria: de terça a domingo, das 13h30 às 21h

🎟️ Ingressos: à venda no site www.marcodastresfronteiras.com.br ou na bilheteria do atrativo

📷 Redes sociais: @marcodastresfronteiras