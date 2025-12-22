Papai Noel Mergulha com Tubarões no AquaFoz! Atração Exclusiva do Ano

Mergulho do Papai Noel Encanta Visitantes e Marca Início da Alta Temporada no AquaFoz

O clima natalino ganhou um toque totalmente inesperado no AquaFoz. O tradicional mergulho do Papai Noel no Grande Tanque Oceânico voltou a ser o grande destaque das atrações de fim de ano, surpreendendo visitantes com uma performance subaquática emocionante e educativa. O bom velhinho entra no tanque totalmente equipado para mergulho e nada entre tubarões, raias e garoupas, proporcionando um espetáculo único para todas as idades.

Um Espetáculo Subaquático Inesquecível

As apresentações com o PAPAI NOEL acontecem nos dias 22, 23, 24 e 25 de dezembro O público acompanha tudo de pertinho pelos enormes painéis acrílicos que revelam cada movimento do Papai Noel e permitem observar o comportamento natural das espécies que habitam um dos maiores tanques oceânicos da América do Sul, com mais de 2 milhões de litros de água salgada.

É um momento que mistura fantasia, surpresa e conscientização ambiental, usando o espírito natalino para aproximar as pessoas da vida marinha. A experiência conecta emoção e educação, deixando marcas indeléveis na memória de crianças e adultos.

Educação e Conservação em Primeiro Plano

A atração integra o percurso educativo que conecta o rio ao oceano, destacando a transição dos ambientes dos rios Iguaçu e Paraná até os ecossistemas marinhos. A proposta é despertar curiosidade, promover conhecimento e reforçar a importância da conservação das espécies que vivem nessas águas.

Alta Temporada com Horário Ampliado

Para receber o grande fluxo de visitantes, o AquaFoz inicia sua alta temporada com horário especial. Entre os dias 26 de dezembro e 4 de janeiro, exceto em 31/12 e 01/01, o aquário funcionará das 9h às 18h. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento segue o horário regular, das 9h às 17h.

Programação Completa e Imersiva

O espaço mantém sua programação completa, reunindo mais de 28 recintos distribuídos em três andares. O circuito exibe espécies de água doce e salgada, como tubarões, raias, piranhas, cavalos-marinhos e peixes amazônicos, proporcionando uma experiência imersiva e educativa.

Com iniciativas de conservação e pesquisa, o AquaFoz reforça seu compromisso com o turismo sustentável na Tríplice Fronteira, consolidando-se como destino imprescindível para famílias e apaixonados por vida marinha.

Serviço – AquaFoz

Endereço: Av. das Cataratas – BR, KM 18, Foz do Iguaçu – PR, Brasil

Horário de funcionamento: Todos os dias a partir das 9h, última entrada às 17h

Estacionamento: No local

Ingressos: aquafoz.com.br

Horários Especiais de Fim de Ano

24/12 e 25/12: 9h às 17h

31/12 e 01/01: 9h às 17h

Horário Ampliado

26/12 a 04/01 (exceto 31/12 e 01/01): 9h às 18h