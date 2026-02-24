Paranaense Luís Carlos Steffens disputa Pan-Americano de Paraciclismo em Indaiatuba

O paraciclista paranaense Luís Carlos Steffens está em Indaiatuba, São Paulo, para uma das competições mais importantes do ano. A partir desta quarta-feira (25), ele disputa o Campeonato Pan-Americano de Paraciclismo de Pista e Estrada, que segue até 1º de março.

O evento, integrante do calendário oficial da União Ciclística Internacional (UCI), reúne atletas de alto nível de diversos países das Américas. As provas de pista serão realizadas no Velódromo Municipal Joaraci Mariano de Barros.

Categoria promete ser uma das mais disputadas

Steffens competirá na categoria C4, que promete entregar um alto nível técnico e grande competitividade. Para as provas de pista, estão inscritos aproximadamente 30 atletas de oito países diferentes.

Já na prova de estrada, o desafio será ainda maior. O regulamento determina que as categorias C4 e C5 larguem juntas, formando um pelotão de 56 atletas na disputa.

Segundo seu treinador, Fábio Medici Lorenzeti, essa dinâmica é positiva para o desenvolvimento do esporte no Brasil. “Isso eleva o nível dos atletas nacionais que buscam vagas no calendário mundial. A busca por medalhas é constante, mas marcar bons pontos e tempos colocará o Luís em destaque para uma futura convocação pela Confederação Brasileira de Ciclismo”, avalia.

Preparação intensa sem “férias”

O período de preparação para este Pan-Americano foi exigente. O treinador revela que não houve uma pausa tradicional. “O período foi intenso, com muito trabalho desde o início do ano devido aos prazos curtos. Tivemos apenas momentos de controle e redução de carga de treino para evitar estresse excessivo”, relata Medici.

Antes mesmo da retomada oficial das competições em sua categoria, Steffens já se desafiou em torneios ao lado da elite de atletas convencionais, como parte da estratégia para a temporada 2026.

Programação das provas

A agenda de competições para Steffens no Pan-Americano é a seguinte:

Quarta-feira (25/02): Prova do quilômetro e qualificatória para o Sprint

Prova do quilômetro e qualificatória para o Sprint Quinta-feira (26/02): Disputas do Sprint (caso se classifique)

Disputas do Sprint (caso se classifique) Sábado (28/02): Contra-relógio individual

Contra-relógio individual Domingo (01/03): Prova de resistência

O atleta já está instalado em Indaiatuba. “Já montamos a bike e fizemos um treino de reconhecimento. Agora é descansar e focar nas competições de amanhã”, afirmou Steffens.

Luís Carlos Steffens é atleta da Associação dos Paratletas de Cascavel (APAC) e conta com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte), da Secretaria Estadual do Esporte do Paraná, e com o patrocínio da Copel.