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Parque das Aves abre inscrições para o Clubinho Guardiões da Mata Atlântica 2026

Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu, está com inscrições abertas para uma nova edição do Clubinho Guardiões da Mata Atlântica. Voltado para crianças de 6 a 10 anos, o programa retorna com um formato renovado e focado em atividades práticas que conectam os pequenos à biodiversidade do bioma.

Os encontros ocorrem entre agosto e novembro de 2026. A proposta pedagógica busca oferecer uma experiência que vai além da visita turística tradicional, permitindo que os participantes conheçam os bastidores e a rotina técnica de conservação da instituição.

Uma jornada de aprendizado e conservação

De acordo com Gabriela Possato, supervisora pedagógica do Parque das Aves, o projeto foi estruturado para fortalecer a conexão emocional das crianças com a natureza. O objetivo é que cada atividade desperte um novo olhar sobre a proteção das espécies e mostre como cada indivíduo pode contribuir para a preservação ambiental.

O cronograma é dividido em quatro etapas principais, cada uma focada em uma área estratégica da instituição:

Medicina Veterinária e Bem-estar Animal

No dia 29 de agosto, as crianças acompanham a rotina dos profissionais de saúde. Elas aprendem como são realizados os procedimentos clínicos, avaliações de rotina e as ações que garantem a qualidade de vida das aves residentes.

Nutrição e Manejo

O segundo encontro, em 26 de setembro, revela como funciona a cozinha do Parque. Os participantes descobrem como a alimentação é planejada para atender às necessidades nutricionais específicas de cada espécie e conhecem o trabalho dos tratadores no dia a dia.

Neonatologia e Conservação

No dia 31 de outubro, o foco será o cuidado com os filhotes. A equipe de Neonatologia demonstra como o trabalho de reprodução e cuidado inicial é essencial para a conservação de espécies ameaçadas, tanto dentro quanto fora do Parque.

Encontro com a Família

Para encerrar a programação, no dia 28 de novembro, os responsáveis são convidados para uma visita guiada especial. O dia inclui a experiência exclusiva de alimentação de aves em viveiros de imersão, proporcionando um momento de integração familiar com a Mata Atlântica.

Informações sobre inscrições e investimento

As vagas para o Clubinho Guardiões da Mata Atlântica são limitadas a apenas 15 participantes. As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site oficial do Parque das Aves.

O investimento é de R$ 400,00, valor que pode ser parcelado em até seis vezes. O pacote inclui:

  • Acesso aos quatro encontros programados.
  • Dois lanches por atividade.
  • Kit exclusivo com mochila e garrafa squeeze.
  • Materiais didáticos para as oficinas.
  • Fotos digitais e lembranças de encerramento (certificado e bottons).
  • Suporte com protetor solar e repelente durante as atividades.

Sobre o Parque das Aves

Com 31 anos de atuação completados em 2025, o Parque das Aves é o segundo atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu. A instituição privada mantém um centro de conservação focado em espécies da Mata Atlântica e atua diretamente no acolhimento de animais resgatados. O trabalho é mantido integralmente por meio da visitação e do consumo dos visitantes no complexo.

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