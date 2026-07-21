Parque das Aves abre inscrições para o Clubinho Guardiões da Mata Atlântica 2026

O Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu, está com inscrições abertas para uma nova edição do Clubinho Guardiões da Mata Atlântica. Voltado para crianças de 6 a 10 anos, o programa retorna com um formato renovado e focado em atividades práticas que conectam os pequenos à biodiversidade do bioma.

Os encontros ocorrem entre agosto e novembro de 2026. A proposta pedagógica busca oferecer uma experiência que vai além da visita turística tradicional, permitindo que os participantes conheçam os bastidores e a rotina técnica de conservação da instituição.

Uma jornada de aprendizado e conservação

De acordo com Gabriela Possato, supervisora pedagógica do Parque das Aves, o projeto foi estruturado para fortalecer a conexão emocional das crianças com a natureza. O objetivo é que cada atividade desperte um novo olhar sobre a proteção das espécies e mostre como cada indivíduo pode contribuir para a preservação ambiental.

O cronograma é dividido em quatro etapas principais, cada uma focada em uma área estratégica da instituição:

Medicina Veterinária e Bem-estar Animal

No dia 29 de agosto, as crianças acompanham a rotina dos profissionais de saúde. Elas aprendem como são realizados os procedimentos clínicos, avaliações de rotina e as ações que garantem a qualidade de vida das aves residentes.

Nutrição e Manejo

O segundo encontro, em 26 de setembro, revela como funciona a cozinha do Parque. Os participantes descobrem como a alimentação é planejada para atender às necessidades nutricionais específicas de cada espécie e conhecem o trabalho dos tratadores no dia a dia.

Neonatologia e Conservação

No dia 31 de outubro, o foco será o cuidado com os filhotes. A equipe de Neonatologia demonstra como o trabalho de reprodução e cuidado inicial é essencial para a conservação de espécies ameaçadas, tanto dentro quanto fora do Parque.

Encontro com a Família

Para encerrar a programação, no dia 28 de novembro, os responsáveis são convidados para uma visita guiada especial. O dia inclui a experiência exclusiva de alimentação de aves em viveiros de imersão, proporcionando um momento de integração familiar com a Mata Atlântica.

Informações sobre inscrições e investimento

As vagas para o Clubinho Guardiões da Mata Atlântica são limitadas a apenas 15 participantes. As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site oficial do Parque das Aves.

O investimento é de R$ 400,00, valor que pode ser parcelado em até seis vezes. O pacote inclui:

Acesso aos quatro encontros programados.

Dois lanches por atividade.

Kit exclusivo com mochila e garrafa squeeze.

Materiais didáticos para as oficinas.

Fotos digitais e lembranças de encerramento (certificado e bottons).

Suporte com protetor solar e repelente durante as atividades.

Sobre o Parque das Aves

Com 31 anos de atuação completados em 2025, o Parque das Aves é o segundo atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu. A instituição privada mantém um centro de conservação focado em espécies da Mata Atlântica e atua diretamente no acolhimento de animais resgatados. O trabalho é mantido integralmente por meio da visitação e do consumo dos visitantes no complexo.