Parque das Aves celebra o Dia Internacional das Borboletas com ação educativa

No próximo 14 de março, o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, realizará uma ação educativa especial em comemoração ao Dia Internacional das Borboletas. A atividade, gratuita para visitantes, acontecerá no espaço Borboletas e Beija-flores e tem como objetivo revelar a importância ecológica desses fascinantes insetos.

A iniciativa busca fortalecer a conexão do público com a natureza, apresentando de forma acessível o ciclo de vida, as estratégias de sobrevivência e o papel crucial das borboletas na biodiversidade da Mata Atlântica.

Um mergulho no mundo das borboletas

Durante a ação, que ocorrerá em dois horários (das 9h às 11h e das 12h30 às 16h), educadores do parque compartilharão conhecimentos sobre como esses animais interagem com o ambiente. Os visitantes aprenderão sobre a relação de dependência entre borboletas e plantas, que servem como fonte de alimento e abrigo.

“As borboletas despertam admiração, mas seu papel ecológico muitas vezes é desconhecido. Queremos mostrar como pequenas ações, como preservar áreas verdes e cultivar plantas com néctar, podem fazer uma grande diferença para a conservação”, explica Gabriela Possato, supervisora de Educação para Conservação do Parque das Aves.

Polinizadoras essenciais sob ameaça

As borboletas são agentes polinizadores fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. Ao buscarem néctar, elas garantem a reprodução de diversas espécies de plantas, sustentando cadeias alimentares inteiras. A data de 14 de março foi escolhida globalmente por marcar o início da primavera no Hemisfério Norte, período de intensa atividade para esses insetos.

No entanto, esse trabalho silencioso enfrenta sérias ameaças. A perda de habitat e a redução de recursos alimentares, decorrentes da expansão urbana e agrícola, colocam muitas espécies em risco.

No Brasil, a situação é crítica na Mata Atlântica. Dados do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Lepidópteros indicam que aproximadamente 91% das borboletas ameaçadas no país são nativas desse bioma. A ação no Parque das Aves surge, portanto, como uma ferramenta vital de educação ambiental em um cenário de urgência.

Serviço e sobre o Parque das Aves

O quê: Ação educativa pelo Dia Internacional das Borboletas Onde: Espaço Borboletas e Beija-flores, Parque das Aves – Foz do Iguaçu/PR Quando: 14 de março de 2026, das 9h às 11h e das 12h30 às 16h Valor: Atividade incluída no ingresso do parque.

O Parque das Aves é um centro de conservação focado na Mata Atlântica e o atrativo mais visitado do Paraná depois das Cataratas do Iguaçu. A instituição, que completou 31 anos em 2025, mantém seu trabalho por meio da visitação pública, que financia o acolhimento de animais resgatados e projetos de preservação.