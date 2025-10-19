Parque das Aves realiza ação especial no Dia da Conscientização sobre Répteis

Atividades interativas no dia 21 de outubro destacam a importância ecológica dos répteis da Mata Atlântica

No dia 21 de outubro, das 9h às 16h, o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, promove uma programação especial em celebração ao Dia da Conscientização sobre Répteis. A iniciativa busca sensibilizar o público sobre a diversidade e o papel ecológico desses animais, especialmente os que habitam o bioma da Mata Atlântica.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de diversidade de répteis, com mais de 800 espécies, sendo cerca de 500 registradas na Mata Atlântica. Esses animais exercem funções essenciais no equilíbrio ecológico, como o controle de populações, dispersão de sementes e manutenção das cadeias alimentares.

“Queremos apresentar os répteis sob uma nova perspectiva, aproximando o público dessas espécies muitas vezes incompreendidas, mas essenciais para a saúde dos ecossistemas”, afirma Gabriela Possato, supervisora pedagógica de Educação para Conservação do Parque das Aves.

Rompendo mitos e valorizando a biodiversidade

Apesar de sua importância, os répteis ainda sofrem com o preconceito e a desinformação. Crenças populares e superstições ajudam a perpetuar o medo e o afastamento, tornando essas espécies mais vulneráveis ao tráfico ilegal, caça e destruição de habitat.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer mais sobre diferentes grupos de répteis — crocodilianos, lagartos, serpentes, cágados, jabutis, tartarugas e anfisbenas — e refletir sobre questões como:

O que faz um réptil ser um réptil?

Qual é a real importância desses animais para o meio ambiente?

Será que são realmente perigosos?

A programação tem o objetivo de estimular o pensamento crítico e desconstruir visões equivocadas, promovendo empatia e valorização pela vida silvestre.

O evento reforça o compromisso do Parque das Aves em educar para a conservação e valorizar toda a biodiversidade da Mata Atlântica, inclusive os répteis, frequentemente esquecidos nas discussões ambientais.

📍 Informações de Serviço

O quê: Dia da Conscientização sobre Répteis

Onde: Parque das Aves — Foz do Iguaçu (em frente à jiboia)

Quando: 21 de outubro, das 9h às 16h

Valor: gratuito mediante compra do ingresso pela bilheteria ou pelo site

👉 ingressos.parquedasaves.com.br