Parque das Aves realiza última edição de vivência educativa “Conhecendo as Aves” nesta sexta-feira

A atividade especial de férias convida visitantes a uma observação detalhada das adaptações das aves da Mata Atlântica, com foco em bicos, penas e voos.

Experiência interativa na trilha

Nesta sexta-feira, 16 de janeiro, o Parque das Aves promove a segunda e última edição da atividade “Conhecendo as Aves”. A ação faz parte da programação especial de férias de janeiro. Em dois horários, das 9h às 11h e das 13h15 às 16h, educadores ambientais conduzirão os visitantes por uma experiência interativa ao longo da trilha.

O foco está nas incríveis adaptações das aves da Mata Atlântica. A proposta é aproximar o público desses animais através da observação direta de características como formatos de bico, tipos de penas, estruturas das patas e técnicas de voo.

Sensibilização para a conservação

Segundo Gabriela Possato, supervisora de Educação para Conservação do Parque das Aves, a vivência busca tornar o passeio mais enriquecedor. “É uma oportunidade de despertar a curiosidade e o interesse pelas aves da Mata Atlântica e pelo papel que cada um pode exercer na conservação da biodiversidade”, afirma.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a sensibilização ambiental. Ela está alinhada a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como Educação de Qualidade, Consumo Responsável e Vida Terrestre.

Programação completa de férias

Além da atividade “Conhecendo as Aves”, o Parque das Aves mantém uma agenda especial durante janeiro. Às terças e quintas-feiras, às 14h30, ocorre a soltura de borboletas no espaço Borboletas e Beija-flores, onde visitantes podem acompanhar o primeiro voo desses insetos.

A Colônia de Férias, marcada para os dias 26 a 30 de janeiro, está com as últimas vagas abertas para crianças de 6 a 10 anos. A programação inclui experiências lúdicas e educativas imersas na Mata Atlântica.

Diariamente, o atrativo oferece a Visita Guiada Pumuckl, em dois horários, com acompanhamento de educadores bilíngues. O passeio exclusivo percorre viveiros e a trilha, com paradas para degustação de sabores da floresta.

Sobre o Parque das Aves

Com um centro de conservação dedicado à Mata Atlântica e ao acolhimento de animais resgatados, o Parque das Aves é o atrativo mais visitado do Paraná depois das Cataratas do Iguaçu. A instituição completou 31 anos de atuação em 2025.

Como entidade privada, sua manutenção depende diretamente da visitação. Os recursos vêm da venda de ingressos, do consumo nos restaurantes do Complexo Gastronômico – que inclui o Sabores da Floresta, o Bistrô da Mata e o Café da Praça – e das compras na loja de souvenirs.

Serviço

O quê: Atividade educativa “Conhecendo as Aves” Quando: 16 de janeiro de 2026, das 9h às 11h e das 13h15 às 16h Onde: Trilha do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu (PR) Valor: Gratuita para visitantes com ingresso válido Ingressos: Site ingressos.parquedasaves.com.br ou bilheteria local Classificação: Livre para todos os públicos