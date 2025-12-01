Parque das Aves registra recorde em novembro e inicia dezembro com alta expectativa

Atração em Foz do Iguaçu celebra crescimento na visitação e prepara programação especial para o público

O Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu, encerrou novembro com números expressivos e reforçou sua posição como o atrativo mais visitado do Paraná depois das Cataratas do Iguaçu. No último mês, 77.799 visitantes passaram pelos viveiros de imersão do parque, um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Crescimento impulsionado pelo turismo nacional e internacional

A maior parte do público foi formada por brasileiros, somando mais de 53 mil visitas. Em seguida, apareceram turistas da Argentina, China, Estados Unidos e França.

Entre os estados brasileiros, o Paraná liderou, com mais de 26 mil visitantes, seguido por São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Esses números reforçam a força de Foz do Iguaçu como destino internacional de ecoturismo, impulsionada pela presença de grandes atrativos como Parque Nacional do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu e o próprio Parque das Aves.

“Novembro foi um mês muito positivo para nós, com um aumento consistente no número de visitantes. Seguimos motivados para dezembro, que já começa com boa procura”, destacou Giliani Almeida, gerente de Centro de Recepção de Visitantes do Parque das Aves.

Férias no Parque: dezembro com programação especial

Com a chegada do verão e das férias escolares, o Parque das Aves lança uma agenda dedicada ao público familiar. Entre 16 e 18 de dezembro, haverá atividades interativas e ações da equipe de Educação para Conservação, que aproximam crianças e adultos do universo da Mata Atlântica.

Natal nos viveiros

Outro destaque do mês será o enriquecimento ambiental temático de Natal, presente em viveiros como:

Viveiro das Araras

Os Pequenos Marrons

As ações incluem estímulos sensoriais, alimentares e visuais inspirados no clima natalino, proporcionando bem-estar às aves e encantando os visitantes com uma experiência única.

Horário de funcionamento especial

Para atender à alta demanda da temporada, o Parque funcionará todos os dias de dezembro, incluindo o Natal, das 8h30 às 17h30.

Complexo Gastronômico

O visitante conta com diversas opções de alimentação:

🍽 Restaurante Sabores da Floresta – refeições completas

🥗 Bistrô da Mata – pratos leves com PANCs

☕ Café da Praça – lanches rápidos

Sobre o Parque das Aves

Com 31 anos de atuação, o Parque das Aves é o único centro de resgate, abrigo e conservação de aves da Mata Atlântica no mundo.

Por ser uma instituição privada, a continuidade do seu trabalho depende diretamente da visitação, do consumo no Complexo Gastronômico e das compras na Loja de souvenirs.

Mais do que um passeio, o Parque das Aves oferece uma experiência completa de educação ambiental, conservação e contato direto com a natureza.