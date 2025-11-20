Prainha de Três Lagoas agora tem Wi-Fi gratuito: Foz dá passo histórico na inclusão digital

A Prainha de Três Lagoas acaba de se tornar o primeiro espaço público de Foz do Iguaçu a oferecer internet Wi-Fi aberta e totalmente gratuita para a população. A novidade faz parte do programa Foz na Palma da Mão, considerado o maior projeto de transformação digital da história do município.

Com a nova rede, moradores, trabalhadores, turistas e famílias que visitam a prainha podem se conectar livremente, acessar serviços públicos, estudar, trabalhar ou simplesmente navegar nas redes sociais com mais praticidade e segurança.

Tecnologia chegando onde as pessoas estão

A implantação do Wi-Fi livre representa um avanço estratégico para Foz do Iguaçu. A cidade passa a oferecer tecnologia em um dos espaços mais tradicionais de lazer e convivência, fortalecendo a inclusão digital e ampliando o acesso à informação.

O serviço beneficia especialmente:

Jovens e estudantes que utilizam o espaço para atividades ao ar livre;

Famílias que frequentam a prainha aos fins de semana;

Trabalhadores e autônomos que atuam na região;

Turistas que buscam conexão imediata para comunicação e informações;

Cidadãos que utilizam o Hub Foz na Palma da Mão e seus mais de 450 serviços públicos digitais.

Com a rede gratuita, qualquer pessoa pode realizar agendamentos, tirar certidões, acessar documentos, emitir notas fiscais e utilizar uma variedade de serviços do Governo Digital diretamente pelo celular.

Conectividade que também reforça a segurança

Além da inclusão digital, o Wi-Fi livre traz benefícios diretos para a segurança pública. A conexão estável facilita chamadas de emergência, agiliza o trabalho de equipes que usam dispositivos móveis e aumenta a circulação de pessoas conectadas, ampliando a sensação de segurança.

A prainha se torna, portanto, um ambiente mais assistido e monitorado, reforçando a presença do poder público e oferecendo mais tranquilidade aos frequentadores.

Cidade mais moderna e preparada para o futuro

O Wi-Fi da Prainha de Três Lagoas faz parte de um conjunto de ações que moderniza a infraestrutura digital de Foz do Iguaçu. O programa prevê a unificação da internet em prédios públicos e a adoção de padrões tecnológicos de alto desempenho, com segurança reforçada e total adequação à LGPD.

A Prefeitura também avança em iniciativas complementares, como a PPP de Iluminação Pública, que permitirá a instalação de luminárias inteligentes preparadas para suportar pontos de repropagação de sinal 5G — um passo fundamental para que Foz se consolide como cidade inteligente.

Gestão celebra avanço na inclusão digital

O secretário municipal de Tecnologia, Inovação e Modernização Digital, Luiz Teixeira, destacou o impacto social da iniciativa:

“Esta entrega demonstra que tecnologia é política pública de impacto direto na vida das pessoas. Estamos reorganizando toda a infraestrutura digital de Foz em padrão ouro, preparando a cidade para uma nova fase de integração, eficiência e inclusão.”

O prefeito General Silva e Luna também ressaltou o compromisso da gestão com a modernização:

“Seguimos avançando com responsabilidade e inovação. A conectividade pública melhora a vida das pessoas, amplia oportunidades e coloca Foz do Iguaçu no caminho das cidades inteligentes.”

Conectividade como inclusão social

A instalação da rede aberta marca um novo padrão nos espaços de convivência da cidade. O objetivo é expandir o Wi-Fi gratuito para outros pontos estratégicos, garantindo que mais pessoas tenham acesso universal, seguro e contínuo.

A Prefeitura reforça que levar internet gratuita aos espaços públicos é mais do que tecnologia — é oferecer oportunidade, informação, educação, cidadania e mais segurança para todos.