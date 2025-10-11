Presente para os iguaçuenses: passeio de Super Carro no Dreams Park Show

Foz do Iguaçu (PR) – Até o dia 31 de outubro, adultos e crianças moradores de Foz do Iguaçu ganharão um passeio de Super Carro ao adquirir o ingresso para o Magic Dinner Show, apresentado no Dreams Motor Show.

O espetáculo mistura mágica, malabarismo, acrobacias e música, e encerra com a impressionante performance no Globo da Morte. As apresentações acontecem todos os dias, em dois horários: às 12h30 e às 20h.

🍔 Novidades no cardápio

O público agora pode escolher entre opções à la carte, com porções, lanches e refeições completas, além do tradicional rodízio de comida americana, disponível para compra separadamente no restaurante.

Os ingressos custam R$ 99 (adultos) e R$ 49 (crianças de 4 a 11 anos), e podem ser adquiridos pelo site www.dreamsparkshow.com.br ou na bilheteria do parque.

A promoção é exclusiva para moradores de Foz do Iguaçu, mediante apresentação de documento com foto e comprovante de residência. Os passeios nos supercarros serão realizados conforme disponibilidade.

👧 Programação especial de Dia das Crianças

Nos dias 11 e 12 de outubro (sábado e domingo), o Complexo Dreams preparou uma programação divertida e temática para o Dia das Crianças.

Os pequenos visitantes serão recebidos por dinossauros, super-heróis e princesas, com pintura facial e algodão-doce gratuitos.

O parque funciona das 9h às 22h, com atrações imperdíveis como o Museu de Cera — que reúne personagens como Homem-Aranha, Mulher-Maravilha, Thor, Super-Homem e o vilão Thanos — e o Vale dos Dinossauros, que ganhou novos integrantes para ampliar a aventura.

O Eco Park Foz também terá atividades educativas e de lazer em meio à natureza, das 9h às 17h, para toda a família.

📘 Livro “A Era dos Dinossauros”

Os visitantes que fizerem os seis passeios do complexo — Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo, Bar de Gelo, Dreams Motor Show e Eco Park Foz — ganharão o livro “A Era dos Dinossauros”, com curiosidades e linha do tempo da pré-história.

🎸 Shows de rock no Dreams Motor Show

Todos os sábados, após o Magic Dinner Show, o Dreams Motor Show apresenta bandas de rock locais.

A programação de outubro inclui:

11/10 – Turbo Hittz (22h)

18/10 – Magnun Rock Machine (22h)

25/10 – Tavarez Band (22h)