Programa Mais Turismo abre inscrições para selecionar projetos de inovação social

O Itaipu Parquetec, em parceria com a Itaipu Binacional e o EmbraturLab, lançou uma nova chamada pública para o Programa Mais Turismo. A iniciativa busca impulsionar soluções que gerem impacto social, cultural e territorial, utilizando o turismo como motor de desenvolvimento sustentável.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online até o dia 16 de agosto de 2026. O objetivo central é selecionar propostas que unam tecnologia e inovação ao fortalecimento das comunidades locais e à preservação ambiental.

Categorias de participação e aporte financeiro

O edital está estruturado em duas trilhas principais para contemplar diferentes perfis de proponentes. Ao todo, serão selecionados 10 projetos, que dividirão um montante de R$ 540 mil em recursos financeiros.

Trilha 1 – Startups: Focada em modelos de negócios de base tecnológica com alto potencial de escala. Serão escolhidas 4 startups, com aporte de até R$ 75 mil cada.

Focada em modelos de negócios de base tecnológica com alto potencial de escala. Serão escolhidas 4 startups, com aporte de até cada. Trilha 2 – Projetos e Iniciativas: Voltada para coletivos, associações e ONGs que atuam com turismo social. Serão selecionadas 6 iniciativas, com auxílio financeiro de até R$ 40 mil por projeto.

Benefícios e suporte ao empreendedor

Os selecionados terão acesso a um ecossistema completo de desenvolvimento no Itaipu Parquetec. O suporte inclui a metodologia da incubadora local, que possui certificação CERNE 4, um dos mais altos padrões de gestão de ambientes de inovação no país.

Além do investimento direto, o programa oferece mentorias especializadas oferecidas pelo EmbraturLab. Os participantes passarão por capacitações técnicas, rodadas de conexões estratégicas e validação de suas soluções em ambientes reais de mercado.

Eixos temáticos prioritários

Para participar, as propostas devem estar alinhadas a um dos três desafios estratégicos definidos pelo edital:

Fortalecimento de experiências comunitárias

Foca na estruturação e gestão de roteiros desenvolvidos por povos originários, comunidades tradicionais e territórios periféricos, valorizando a identidade cultural local.

Inclusão produtiva e acesso a mercados

Busca soluções que melhorem a comercialização de produtos e serviços, ampliando a participação de pequenos empreendedores nas cadeias produtivas globais e nacionais.

Inteligência territorial e sustentabilidade

Envolve tecnologias voltadas para a governança e o planejamento turístico, visando o apoio à tomada de decisão e o uso eficiente de dados para a gestão dos destinos.

Como realizar a inscrição

As informações detalhadas sobre as etapas de seleção e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial da campanha. Interessados devem submeter suas propostas através do formulário eletrônico disponível no endereço do Programa Mais Turismo.