Puerto Iguazú recebe experiência exclusiva de alta gastronomia e vinhos selecionados

O Entre Árboles Hotel Boutique, localizado em Puerto Iguazú, promove no dia 24 de julho, às 20h, a experiência gastronômica Una Mesa. O evento é voltado para apreciadores da culinária refinada e oferece um jantar harmonizado que combina sabores regionais e rótulos de prestígio em um ambiente intimista em meio à selva missioneira.

Menu degustação em nove tempos e harmonização premium

A proposta central do evento é um menu degustação servido em nove etapas. Cada prato foi planejado detalhadamente para dialogar com vinhos de duas vinícolas selecionadas, criando uma jornada sensorial completa para os participantes.

O cardápio prioriza técnicas contemporâneas e ingredientes que valorizam a identidade do território. Mais do que uma refeição técnica, o projeto busca proporcionar um momento de contemplação e descoberta, onde o tempo desacelera para priorizar a experiência do paladar.

Gastronomia como extensão da hospitalidade

A iniciativa reforça a visão do Entre Árboles de transformar a alimentação em um pilar da hospedagem. Segundo Liliana Gerber, arquiteta e gestora do hotel, o jantar nasce da convergência entre natureza e sofisticação.

A gestora pontua que o objetivo é criar uma memória emocional nos visitantes, cuidando de cada detalhe para que a noite seja vivida com calma e profundidade. O jantar será realizado no ambiente acolhedor do hotel e destaca o trabalho do restaurante Monarca, que utiliza insumos da Mata Atlântica em suas criações autorais.

Conexão com a cultura de Misiones

Para o hotel boutique, eventos como o Una Mesa fazem parte de um conceito de hospitalidade que ultrapassa o serviço tradicional de hotelaria. A ideia é conectar o público à essência da província de Misiones por meio de sabores autênticos e propostas exclusivas. Devido ao formato intimista da noite, as vagas são limitadas.

Serviço e Reservas

Evento: Jantar Harmonizado Una Mesa Data: 24 de julho, às 20h Local: Entre Árboles Hotel Boutique – Puerto Iguazú, Argentina Informações e reservas: +54 3757 611998 ou via redes sociais do hotel