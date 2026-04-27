Restaurante do Parque das Aves conquista 2º lugar no Festival Bom Gourmet em Foz do Iguaçu

O Parque das Aves alcançou um resultado expressivo na primeira edição do Festival Bom Gourmet em Foz do Iguaçu, realizada em 2026. O Restaurante Sabores da Floresta, localizado dentro do atrativo, conquistou o segundo lugar em volume de vendas entre os estabelecimentos participantes, consolidando sua gastronomia como uma das preferidas do público.

O desempenho reforça a proposta do Parque em conectar os visitantes à Mata Atlântica por meio do paladar. A culinária do local é reconhecida por valorizar ingredientes regionais, apoiar produtores locais e utilizar as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) em suas criações autorais.

Gastronomia alinhada à conservação da biodiversidade

Para a gestão do Parque das Aves, o reconhecimento no festival é um selo de qualidade para o trabalho desenvolvido no Sabores da Floresta. Sandra Grego, gerente de Operações e Serviços, destaca que a participação fortalece a missão da instituição de integrar a experiência turística à preservação ambiental.

Segundo a gerente, cada prato é elaborado para traduzir a relação entre a gastronomia e a conservação, permitindo que o visitante conheça o bioma de uma forma sensorial e acessível. Essa abordagem transforma a refeição em uma extensão do passeio pelo centro de conservação.

O sucesso do Festival Bom Gourmet em Foz do Iguaçu

Com uma trajetória de dez anos consolidada em Curitiba, o Festival Bom Gourmet expandiu suas fronteiras para a Terra das Cataratas em 2026. O evento reuniu 21 dos melhores restaurantes da cidade, oferecendo menus exclusivos elaborados por chefs renomados a preços atrativos.

A iniciativa estimula o turismo gastronômico e incentiva moradores e turistas a explorarem novos sabores. O sucesso do Sabores da Floresta neste cenário ajuda a posicionar Foz do Iguaçu como um destino que oferece experiências completas, unindo atrativos naturais e alta gastronomia regional.

Conheça o Complexo Gastronômico do Parque das Aves

A experiência culinária no Parque é dividida em três frentes principais, projetadas para diferentes momentos da visita:

Restaurante Sabores da Floresta: Focado em refeições completas, com opções vegetarianas, veganas e pratos autorais, como a tilápia com vegetais e receitas que utilizam PANCs.

Focado em refeições completas, com opções vegetarianas, veganas e pratos autorais, como a tilápia com vegetais e receitas que utilizam PANCs. Bistrô da Mata: Localizado estrategicamente no meio da trilha, é ideal para pausas com lanches rápidos, sucos naturais e a famosa coxinha de jaca.

Localizado estrategicamente no meio da trilha, é ideal para pausas com lanches rápidos, sucos naturais e a famosa coxinha de jaca. Café da Praça: Situado na saída do atrativo, oferece conveniência com cafés artesanais, sanduíches e açaí para recarregar as energias.

Ao consumir no complexo, o visitante contribui diretamente para a manutenção dos projetos de conservação e acolhimento de animais resgatados, já que o Parque das Aves é uma instituição privada que depende da visitação para dar continuidade ao seu trabalho de 31 anos.