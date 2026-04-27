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Restaurante do Parque das Aves conquista 2º lugar no Festival Bom Gourmet em Foz do Iguaçu

Parque das Aves alcançou um resultado expressivo na primeira edição do Festival Bom Gourmet em Foz do Iguaçu, realizada em 2026. O Restaurante Sabores da Floresta, localizado dentro do atrativo, conquistou o segundo lugar em volume de vendas entre os estabelecimentos participantes, consolidando sua gastronomia como uma das preferidas do público.

O desempenho reforça a proposta do Parque em conectar os visitantes à Mata Atlântica por meio do paladar. A culinária do local é reconhecida por valorizar ingredientes regionais, apoiar produtores locais e utilizar as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) em suas criações autorais.

Gastronomia alinhada à conservação da biodiversidade

Para a gestão do Parque das Aves, o reconhecimento no festival é um selo de qualidade para o trabalho desenvolvido no Sabores da Floresta. Sandra Grego, gerente de Operações e Serviços, destaca que a participação fortalece a missão da instituição de integrar a experiência turística à preservação ambiental.

Segundo a gerente, cada prato é elaborado para traduzir a relação entre a gastronomia e a conservação, permitindo que o visitante conheça o bioma de uma forma sensorial e acessível. Essa abordagem transforma a refeição em uma extensão do passeio pelo centro de conservação.

O sucesso do Festival Bom Gourmet em Foz do Iguaçu

Com uma trajetória de dez anos consolidada em Curitiba, o Festival Bom Gourmet expandiu suas fronteiras para a Terra das Cataratas em 2026. O evento reuniu 21 dos melhores restaurantes da cidade, oferecendo menus exclusivos elaborados por chefs renomados a preços atrativos.

A iniciativa estimula o turismo gastronômico e incentiva moradores e turistas a explorarem novos sabores. O sucesso do Sabores da Floresta neste cenário ajuda a posicionar Foz do Iguaçu como um destino que oferece experiências completas, unindo atrativos naturais e alta gastronomia regional.

Conheça o Complexo Gastronômico do Parque das Aves

A experiência culinária no Parque é dividida em três frentes principais, projetadas para diferentes momentos da visita:

  • Restaurante Sabores da Floresta: Focado em refeições completas, com opções vegetarianas, veganas e pratos autorais, como a tilápia com vegetais e receitas que utilizam PANCs.
  • Bistrô da Mata: Localizado estrategicamente no meio da trilha, é ideal para pausas com lanches rápidos, sucos naturais e a famosa coxinha de jaca.
  • Café da Praça: Situado na saída do atrativo, oferece conveniência com cafés artesanais, sanduíches e açaí para recarregar as energias.

Ao consumir no complexo, o visitante contribui diretamente para a manutenção dos projetos de conservação e acolhimento de animais resgatados, já que o Parque das Aves é uma instituição privada que depende da visitação para dar continuidade ao seu trabalho de 31 anos.

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